Hun blev påbudt at bo i køkkenet, hvor hun kunne sove på en madras. Hendes garderobe bestod af to par trusser, to bh'er fra genbrug og tøj, hun selv havde syet. Hun blev kaldt 'flodhest', 'dum' og 'luder'.

Og så blev hun tæsket. Også da hun var gravid med deres ældste barn.

Det er blot en flig af det billede, som en anklager fra Københavns Vestegns Politi vil forsøge at tegne i retten de kommende uger, hvor den afghanske kvindes 37-årige mand tager plads på anklagebænken.

Hvordan han forholder sig til anklagerne, er uvist. Hans forsvarer er nemlig ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.

Sikkert er det dog, at sagen ikke kører som tilståelsessag, når den torsdag bliver indledt ved Retten i Glostrup.

Tæsket gul og blå under graviditet

Volden mod kvinden skal være startet i 2010, da hun blev familiesammenført med sin mand. Og så skal den være fortsat de næste 12 år.

Igennem mere end et årti skal den 37-årige have slået, sparket og spyttet på sin hustru. Nogle gange ugentligt. Andre gange dagligt.

Anklageskriftet beskriver flere konkrete tilfælde. Eksempelvis et fra 2013.

Dengang var kvinden gravid. To til tre måneder henne, da manden angiveligt stak hende flere lussinger, slog hende i maven med en knytnæve og bankede hende gul og blå på ryggen.

Med årene er volden eskaleret. I hvert fald skal kvinden fra december 2020 og frem til sommeren 2022 på daglig basis være blevet banket. Stukket lussinger, revet i håret, skubbet og spyttet på.

På et tidspunkt skal manden også have slået hende, mens hun sov. Og da hun vågnede, skal han have spyttet på hende og sparket hende i panden.

'Hader tykke kvinder'

Beskrivelserne af den fysiske mishandling står ikke alene i det detaljerede anklageskrift. Også psykisk skal kvinden være blevet mishandlet.

Med skældsord, tilsvininger af hendes udseende og social kontrol skal manden igennem årene have nedværdiget, krænket og forulempet sin hustru, lyder det.

Han forbød hende angiveligt at få NemID, bankkort og adgang til penge samt at gå i skole. Kun med undtagelse af den tvungne sprogskole.

Hun måtte heller ikke købe sit eget eller deres børns tøj.

Samtidig skal han have påbudt hende at servicere hele familien – inklusive forældre, svigerforældre og svogers familie.

Desuden styrede han ifølge anklageskriftet, hvornår kvinden kunne forlade deres hjem, hvem hun måtte tale med og hvornår.

Og hvis hun nogensinde fortalte nogen om, hvad der foregik i hjemmet, ville hun miste sin opholdstilladelse og blive smidt ud af Danmark, skal manden have truet, ligesom han angiveligt også truede med at slå hende ihjel, hvis hun havde kontakt til andre mænd.

Både den fysiske og psykiske vold mod kvinden skal være begået for øjnene for parrets børn, hvoraf den ældste i dag er ni år.

Også børnene selv skal være blevet udsat for slag og spark.

Sagen kører over fire retsdage ved Retten i Glostrup. Der er dom den 15. november, og står det til anklagemyndigheden, skal manden ikke alene sendes bag tremmer.

Han skal udvises.

