»Jeg har aldrig set en lignende kærlighed.«

Ordene stammer fra moren til en 37-årig mand. Og de står i skærende kontrast til de uhyrligheder, sønnen er tiltalt for.

Grov mishandling, psykisk vold, vanrøgt og dødstrusler mod sin jævnaldrende hustru. Eller som den tiltalte og hans mor vil kalde det: Løgne.

Fra vidneskranken ved Retten i Glostrup tegner den midaldrende afghanske kvinde fredag eftermiddag et nærmest lyserødt billede af sin søn og svigerdatter som et par, der havde en kærlighed ulig alle andre.

Hendes søn er endt på anklagebænken på baggrund af falske anklager, lyder det fra moren, der mener, at anklagerne stammer fra det påståede offers familie.

»Hun er en perfekt kvinde. Der findes ingen kvinde som hende. Det er primært hendes forældre og bror, der er problemet i det her,« siger moren, der videre beskriver, hvordan kvinden trivedes og var glad i ægteskabet.

Kvinden kom til Danmark i 2010 efter at være blevet gift med den tiltalte i Afghanistan. Her flyttede hun ind hos ægtemandens familie på Vestegnen, hvor de boede i køkkenet.

Ifølge anklageskriftet var netop tilværelsen på et køkkengulv en del af den psykiske vold og vanrøgt, den forurettede kvinde blev udsat for.

Ifølge den tiltaltes mor var det frivilligt.

»De første tre måneder var de i køkkenet. De tilberedte mad om natten, så de var glade for det. Min mand og jeg tilbød at bytte. Hun var glad. Der var ingen, der havde tvunget hende. Det var hendes egen vilje.«

Moren afviser pure, at hendes søn nogensinde skal have lagt en hånd på kvinden.

Faktisk har hun aldrig nogensinde set dem skændes, siger hun.

Læs også Kone holdt i jerngreb: 'Han har ødelagt mit liv'

»Jeg sværger på guds navn, at jeg ikke har set dem skændes. Jeg har ikke set ham råbe ad hende. Han elskede hende rigtig meget. Han krammede hendes tøj og kyssede hendes tøj (når hun var væk i længere perioder, red.) Jeg har aldrig set en lignende kærlighed,« siger hun og græder.

Der er flere gange, tårerne presser sig så meget på, at forsvaret for sønnen bliver overtaget af hulken.

Sagen er nemlig, at sønnen også er tiltalt for at have udsat sine tre børn for vold. Og det betyder, at vidnet ikke har set dem længe.

Hun savner dem, får hun fremstammet.

Hendes mand bakker hende op. Alle elsker børnene, fortæller han. Alle vil gøre alt for børnene.

Også han er indkaldt af forsvareren for at fortælle om livet i hjemmet, som den store afghanske familie i perioder delte.

Han fortæller om en velfungerende familie. En familie, der havde det så godt sammen, at den tiltalte søn og hans hustru faktisk konstant kom på besøg eller inviterede på samme efter at være flyttet for sig selv.

Modsat fortæller kvindens forældre, hvordan de slet ikke kunne genkende deres datter, efter hun var blevet gift med den tiltalte.

»Hun var ikke den samme. Hun var meget mere stille og lignede en gammel dame. Hun så helt slidt ud og gik rundt i stort tøj,« fortæller kvindens mor og henviser til beklædning, som den man ser hos beduinerne.

»Hun har levet efter hans og familiens retningslinjer. Hun har gjort alt ud fra deres ønske. Lavet mad ud fra deres ønske. Gjort rent ud fra deres ønske. Gået i tøj efter deres ønske.«

»Hun var meget indebrændt. Jeg kunne se på hende, at hun lukkede mange ting inde i sit hjerte. Jeg undrer mig over, at hun har klaret sig med så stor en byrde i hjertet.«

Moren fortæller i retten, at hun ikke har set den tiltalte slå datteren. Men hun har været til stede, når han angiveligt har overfaldet hende verbalt.

»Hun var nærmest en slave. Hun har gjort alt i deres hjem og opført sig ordentligt.«

»Jeg har ikke selv set, at hun er blevet slået, men jeg kunne fornemme det ud fra måden, hun var på. Hun var meget adlydende og prøvede bare at holde ud,« fortæller kvinden, der også må tørre tårer væk undervejs,

Det sker, mens hun oplister de grimme ord, som den tiltalte skal have kaldt datteren.

Luder. Flodhest. Æsel. Tyk. Grim.

Da kvinden forleden selv afgav forklaring for retten, beskrev hun sig selv som en tissemyre. Fuldstændig underkuet.

Hun levede ifølge eget udsagn et liv i et jerngreb, der først endte, da hun i sommeren 2022 flygtede på krisecenter, hvorefter sagen altså begyndte at rulle.

Står det til anklageren, skal den tiltalte idømmes en fængselsstraf og udvises. Modsat vil den 37-årige frifindes. Han mener, han er offer for et komplot.

Der falder dom 15. oktober.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.