»Hvorfor lyver hun?« spurgte forsvareren retorisk og begyndte herefter at udpege mulige grunde til, at sagens påståede offer skulle have opfundet de grusomme beretninger, der har sendt hendes ægtemand på anklagebænken.

Står det til forsvareren, skal hans 34-årige klient pure frifindes.

Frifindes i en sag, der de seneste uger har kørt ved Retten i Glostrup. En sag, hvor den 34-årige er tiltalt for at have mishandlet og misbrugt sin hustru i over et årti. Og for at have mishandlet sine døtre.

Det er netop hustruen og den ældste datter, der er født i slut 00erne, er anklagerens kronvidner. Men er de til at stole på?

Ægtemandens forsvarer var ikke den eneste, der under argumentationen mandag stillede det spørgsmål. Det samme gjorde forsvareren til kvindens 29-årige bror, der også er tiltalt.

Han, mener anklagemyndigheden at have bevist, deltog i mishandlingen af sin søster. Ligesom han også skulle have udsat begge niecer og sin nevø for vold.

Samstemmigt med sin svoger og flere andre familiemedlemmer har den 29-årige dog berettet, at de alle var del af en stor, kærlig afghansk familie.

Ingen andre end kvinden og hendes datter har angiveligt haft kendskab til de påståede voldsorgier.

»På den ene side har vi mor og datters forklaring. Og på den anden side har vi … alle andres forklaringer, vil jeg næsten sige,« argumenterede den 29-årige mands forsvarer.

Begge forsvarere mindede også om kvindens udfordringer. Hun er nemlig dokumenteret debil. Har svært ved tal, bogstaver, aftaler … Og svært ved at holde styr på sine forklaringer.

Flere gange under retssagen afveg det, kvinden nu forklarede, fra det, hun ved tidligere afhøringer havde fortalt politiet, fremhævede forsvarerne.

Mens begge forsvarsadvokater altså forsøgte at så tvivl om mor og datters troværdighed, stillede anklagemyndigheden spørgsmål ved, at kvinden med sine begrænsninger overhovedet ville være i stand til at opfinde en så voldsom historie.

En beretning om igen og igen siden 2007 eller 2008 at være blevet slået, sparket, skubbet og revet i. I et tilfælde i en sådan grad, at det ifølge anklagemyndigheden betød, at kvinden aborterede tvillinger.

»Det er noget, hun har oplevet og gennemlevet. Det forekommer mere sandsynligt, end at hun skulle have opdigtet det.«

»Og meget af hendes forklaring stemmer overens med journaler,« lød det fra anklageren, der henviste til både lægejournaler, underretninger og vidneberetninger fra blandt andre kvindens sagsbehandler og en institutionsleder.

Begge har de berettet at have set blå mærker på kvinden og hørt om det voldelige ægteskab.

Begge var de til stede den dag i december 2020, hvor kvinden tog sine døtre under armen og flygtede på krisecenter efter at have været »fanget i sit ægteskab«.

»Skulle hun sætte trumf på ved at sidde på krisecenter og finde på alt det?« spurgte anklageren.

Står det til ham, skal begge tiltalte kendes skyldige og idømmes fængselsstraffe. Hvilke fængselsstraffe, anklageren finder passende, er dog uvist.

Da der er tale om en nævningesag skal der først tages stilling til skyldsspørgsmålet. Sagen fortsætter torsdag.