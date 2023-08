I timerne efter drabet på en 30-årig HA-rocker dukkede mænd og kvinder op på Rigshospitalet, Blandt de fremmødte var der enkelte, der bar beklædning, der viste tilhørsforhold til Hells Angels.

Det fortæller flere kilder, der tilfældigt var til stede på Rigshospitalet lørdag aften.

Kilderne vurderer, at der var tale om venner og pårørende til den 30-årige, der ved 19.20-tiden blev ramt af skud ved Pusher Street.

De stod i flere grupper tæt ved indgangen til Rigshospitalet. Ifølge kilderne var stemningen forståeligt nok trykket af den alvorlige sag, hvor de omtalte personer talte lavmælt i sammen.

Enkelte af de de fremmødte bar tøj, der henviste til Hells Angels.

En kilde fortæller, hvordan en kvinde, der var berørt af situationen, stod og talte højt med tre yngre mænd, der kort efter forlod sygehuset i en stationcar.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Ved et pressemøde lørdag aften beskrev Poul Kjeldsen, ledende politiinspektør ved Københavns Politi, de foreløbige oplysninger omkring nedskydningen.

Her forklarede, hvordan de to maskerede gerningsmænd ankom til området. De var begge bevæbnet med pistoler. Fremme ved bygningen Stjerneskibet, der ligger omtrent midt i Pusher Street, gav de sig til at skyde. De gik ind i Stjerneskibet, hvor de affyrede yderligere skud.

Efterfølgende stak de af på to elcykler af mærket Mate i retning mod Langebro.

Ved skyderiet blev fem personer ramt.

Ud over rockeren var der ifølge B.T.s oplysninger to kvinder. De fire, der også blev ramt var ifølge de foreløbige oplysninger tilfældige, der var så uheldige at væredet forkerte sted det forkerte tidspunkt.

Den dræbte var ifølge B.T.s oplysninger prøvemedlem i Hells Angels' afdeling på Svanevej. Han har en fortid i gadebanden NNV, der sidste efterår opløste sig selv, hvorefter en del af bandens medlemmer blev optaget i Hells Angels.

Hør mere om blå blink og kriminalitet i B.T.s podcast her: