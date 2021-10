Ditte Møllers sønner tævede og mishandlede en sort mand til døde. Nu – mere end et år efter – har hun anmeldt drabsofferet for voldtægt.

Det fortæller Ditte Møller i et interview med Den Uafhængige.

I mindst 15-20 minutter blev Phillip Johansen udsat for særdeles kraftfuld, mangeartet og brutal vold ved et shelter i Nordskoven på Bornholm.

Volden kostede ham livet og blev begået af brødrene Magnus og Mads Møller, der i december sidste år blev idømt 14 års fængsel for drab.

Nu har deres mor – Ditte Møller – anmeldt Phillip Johansen til politiet for en voldtægt begået i ugerne op til drabet.

Bornholms Politi bekræfter over for B.T., at politikredsen i weekenden har modtaget en voldtægtsanmeldelse mod den nu afdøde Phillip Johansen.

»Moren til de drabstiltalte har anmeldt, at hun blev voldtaget af det nu afdøde drabsoffer i maj 2020,« siger kommunikationsrådgiver Eva Bundegaard.

Drabet på Phillip Johansen har udløst demonstrationer, arrangeret af blandt andre foreningen Black Lives Matter.

De mener, at drabet var racistisk, fordi Phillip Johansens mor var mørk i huden og fordi den ene af brødrene havde et hagekors tattoveret på benet.

Anklagemyndigheden har dog valgt ikke at rejse tiltale for hatecrime, og under retssagen er det kommet frem, at offer og gerningsmænd var venner forud for drabet.

Ifølge moren var drabet ikke motiveret af racisme, men af hævn for seksuelle overgreb begået mod hende.

Ditte Møller fortæller til Den Uafhængige, at voldtægten fandt sted den 9. maj 2020 efter en fest i hendes hus på Bornholm.

Under festen blev Ditte Møller meget påvirket, og da hun senere lagde sig til at sove, kom Phillip Johansen ind på hendes værelse, hvor han gennemførte en voldtægt, selvom hun flere gange bad ham stoppe.

I første omgang fortalte hun ikke sine sønner om den påståede voldtægt, men den 10. og 13. maj overnattede det nu afdøde drabsoffer igen i huset.

Ifølge moren gjorde Phillip Johansen igen tilnærmelser til hende ved at gå ind på hendes værelse, kalde på hende og skrive beskeder til hende på telefonen.

Den 16. juli fortalte hun sin ene søn om tilnærmelserne – men ikke om voldtægten – og herefter valgte sønnerne at opsøge drabsofferet.

I retten har brødrene forklaret, at de ville give offeret »en lærestreg«, men at det ikke var hensigten at slå ham i hjel.

Ifølge anklageskriftet blev Phillip Johansen væltet ned på jorden og fik sat et knæ mod sin hals ligesom i sagen, hvor en betjent i USA dræbte afroamerikaneren George Floyd.

Phillip Johansen blev ifølge anklageskriftet også tævet med en granrafte, stukket, slået med en flaske, slået med brandvarme ildragere og trampet i hovedet og skridtet med træsko.

Brødrene har i retten forklaret, at overfaldet var hævn for offerets tilnærmelser mod deres mor, men det er også kommet frem, at Ditte Møller aldrig anmeldte voldtægten.

I interviewet med Den Uafhængige udtrykker Ditte Møller sympati med Phillip Johansens pårørende og siger, at hun ikke ville have fortalt sønnerne om voldtægten, hvis hun havde vidst at det ville føre til drab.

Da journalist Asger Juhl fra Den Uafhængige spørger, hvorfor hun først vælger at anmelde voldtægten nu, svarer hun:

»Fordi jeg synes, at sandheden skal frem. Hvis ikke jeg anmelder det, så er der ingen der tror på det, jeg har sagt. Og jeg er godt klar over, at det ikke får indflydelse på deres sag, men jeg synes at sandheden skal frem, og at det ikke har noget med racisme at gøre.«

Brødrene har anket både skyldspørgsmålet og strafudmålingen, og vil i Landsretten forsøge at blive dømt for vold med døden til følge i stedet for manddrab. Sagen indledes ved Østre Landsret tirsdag den 26. oktober.