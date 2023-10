En ældre kvinde er tirsdag blevet dømt for at have stillet sin lejlighed til rådighed for en mistænkt hashliga, der opbevarede en større mængde hash i den 69-åriges hjem.

Ifølge anklageskriftet havde hashligaen installeret to køleskabe i kvindens lejlighed i Søborg, og kvinden var tiltalt for at have opbevaret 252 kilo hash i køleskabene i perioden fra 24. juni og frem til 8. august i år.

Tirsdag blev kvinden ved retten i Roskilde idømt to års fængsel i sagen. Fraset de to måneder, som kvinden har siddet varetægtsfængslet, blev dommen gjort betinget.

Den 69-årige har nægtet sig skyldig i sagen.

8. august blev en kritisk dato for de seks mænd samt den 69-årige kvinde, som politiet mener udgjorde hashligaen. Her slog politiet til og anholdt de syv.

Dagen efter blev seks mænd samt den 69-årige kvinde fremstillet i grundlovsforhør holdt ved Retten i Roskilde, hvor de alle blev fængslet, i sagen vor de blev sigtet for samlet at have håndteret 1,7 ton hash, hvoraf en god del indsmuglet til Danmark i spanske lastbiler.

Heraf fandt godt et kvart ton hash vej til de to køleskabe, som de sigtede hashsmuglere havde fået anbragt i kvindens hjem i Søborg.

Kvinden, der tirsdag blev dømt i sagen, er mor til en af de andre sigtede i sagen.

