Danskerne bombarderes lige nu med massive kampagner om Black Week, Black Friday og Black Weekend.

Og der er mange gode tilbud. Og der er rigtig mange danskere, som i disse dage får købt alle julegaverne med solid rabat. Men der er også seks tip, du skal have i baghovedet, når du går i gang med at svinge kortet.

De kan virke simple, men de kan spare dig penge og tilbuds-tømmermænd.

Ann Lehmann Erichsen, selvstændig forbrugerøkonom, hjælper dig gennem skoven af tilbud.

Prisudvikling?

»Vi mangler ofte et sammenligningsgrundlag og slår hjernen fra, når vi ser et tilbudsskilt med 70 procent rabat.«

»For det lyder godt nok billigt, men det er nødvendigvis ikke rigtigt, hvis butikken før har haft varen til en meget højere pris end konkurrenten, der nu har den til 50 procent.«

»Gå på nettet, og undersøg, hvad prisniveauet er for de ting, du er på udkig efter. Hvad vil være et godt tilbud på varen?«

Liste

»Har du ikke forberedt dig og lavet en plan for, hvad du skal have, risikerer du at få købt en masse ting, du ikke har brug for.«

»Lav en liste over, hvilke julegaver du skal købe, og hvilke ting I har ventet på at købe til hjemmet, indtil prisen var den rigtige.«

Kritisk sans

»Sidste år kom Forbrugerombudsmanden med nogle afgørelser, der viste, at nogle af Black Friday-tilbuddene ikke var nær så gode, som de så ud til på papiret, fordi prisen var blevet sat op inden Black Friday.«

»Lad dig ikke forføre af tilbudsskilte, men kig på, om varen er billig nok til dig.«

Bliv hjemme?

»Går man ud og snuser på Black Friday, risikerer man at lade sig forføre af tilbudsskilte. Drop Black Friday, hvis din økonomi er presset.«



Det er ikke den eneste chance



»Vi har adopteret Black Friday fra USA, hvor det er noget helt særligt, men vi har vores egne traditionsrige tilbudsperioder. Eksempelvis januarudsalget som allerede begynder 23. december og eksploderer 27. december.«

»Vær ikke bange for at gå glip af noget, hvis du ikke får shoppet til Black Friday, for der kommer snart udsalg igen.«

Returret

»Køber du online på Black Friday, har du 14 dages returret. Mange netbutikker giver endda returret frem til januar, fordi de ved, at meget af det, der bliver, shoppet er julegaver.«

»Omvendt er man ikke garanteret fortrydelsesret i de fysiske butikker. Det kan være, at de giver det, fordi de vil give kunderne en god service, men det er ikke et krav.«

»Overvej, om du har brug for, at der er returret på det, du køber. Undersøg, om de har den service, hvis du køber i en fysisk butik.«

