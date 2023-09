I 22 år har Boligforeningen Århus Omegn betalt alt for meget for sit elforbrug.

Det er langt fra småbeløber. I alt ender tallet på 7,4 millioner kroner, som afdelingen nu får retur. Det skriver TV 2 Østjylland.



Det var elselskabet Konstant, som selv gjorde opmærksom på problemet.

Det enorme beløb stammer fra overbetaling på såkaldt fællesstrøm. Det gælder belysning på eksempelvis fællesarealer, parker og i trappeopgange.

Fællesstrømmen dækker over afdelingen Elstedhøj i Lystrup, der samlet set rummer 416 boliger i to bebyggelser.

»Vi blev kontaktet af elselskabet Konstant i starten af sommeren. De fortalte, at de havde en pose penge til os. De havde opdaget den her fejl, hvor 11 elmålere af en eller anden årsag har målt dobbelt, og derfor har beboerne betalt for meget i hele den periode,« siger Marianne Brammer, direktør i Boligforeningen Århus Omegn.

De mange millioner skal nu bruges i fællesskab.

Blandt andet går den store pose penge til at udskifte de nuværende affaldscontainere ud med nedgravede beholdere.

Ifølge elselskabet Konstant opdagede man fejlen i forbindelse med, at man i begyndelsen af 2023 tilsluttede ladestandere i området.