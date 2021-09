Han ER en dinosaur!

Og på trods af det, gør han det bare helt fortrinligt i spidsen for det hollandske landshold, den gode gamle Louis van Gaal.

Langt værre ser det ud hos Danmarks kommende modstander i VM-kvalifikationen, hvor de vrede hjemmebanetilskuere benyttede den seneste landskamp til at fortælle deres landstræner, hvor meget han skal fyres.

Det er emnerne i denne uges udgave af Bruuns barometer, som du får lige her:

Respekt for Louis van Gaal

Kig rundt i din omgangskreds. Få øje på én, der er 70 år. Spørg dig selv, om vedkommende mon kunne være landstræner for en fodboldgal nation. Du ville ryste på hovedet. Men den nyudnævnte, hollandske landstræner, Louis van Gaal, er lige præcis 70 år.

Han er blevet kaldt en dinosaur, og det er han også. Han er bare mere end det. Han er en formidabel fodboldmand, som lige nu har fået Holland til at spille, som de gjorde i hele perioden under Ronald Koeman.

I to hjemmekampe gennembankede Holland Montenegro med 4-0 og Tyrkiet med 6-1 og ligner nu igen et hold, der kan spille med i toppen af international fodbold. Der stilles ekstremt store krav til netop det hollandske landshold. Men det ser ud til, at den selvbevidste Van Gaal kan honorere dem.

FODA RAUS!

Det er et landshold i opløsning, der kommer til Parken næste gang. Her taler jeg om det østrigske landshold, der har fået en brat opvågnen efter en EM-slutrunde, som de sagtens kunne være bekendt.

Østrig pressede selveste Italien ud i forlænget spilletid i ottendedelsfinalen. Men det har ændret sig. Først tabte Østrig 2-5 på udebane mod Israel efter en horribel indsats, og det blev endnu værre, da holdet blot skabte én eneste målchance hjemme mod Skotland i den seneste kvalifikationskamp.

Østrig tabte 0-1 i en giftig atmosfære, hvor publikum vendte sig mod deres egne spillere og ikke mindst deres egen træner. »Foda raus,« gjaldede det ned mod den hjælpeløse Franco Foda på sidelinjen. Det ligner endnu en sikker sejr til Danmark.