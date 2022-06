Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han har flere brasilianske landskampe på cv'et og har spillet med de største stjerner.

Nu tager han et modigt step, der potentielt kan koste livet.

Der er tale om spilleren Richarlison, som i en alder af 39 år står frem i podcasten Globo Esporte, hvor han fortæller om sin seksualitet, som han har holdt skjult hele sin karriere, skriver Daily Mail.

»I hele mit liv er jeg blevet spurgt, om jeg er homoseksuel eller ej. Jeg har både været sammen med mænd og kvinder,« siger han i podcasten og fortsætter:

Richarlyson har spillet sammen med flere verdensstjerner. Blandt andet Ronaldinho. Foto: Washington Alves Vis mere Richarlyson har spillet sammen med flere verdensstjerner. Blandt andet Ronaldinho. Foto: Washington Alves

»Så mange personer har sagt til mig, at det er vigtigt at stå op for sig selv, så jeg har besluttet at sige det i dag. Jeg er biseksuel.«

Årsagen til, at den brasilianske fodboldkunstner har hemmeligholdt sin seksualitet over for omverdenen skyldes to ting: At han frygtede for at blive fravalgt på holdkortet, samt at blive slået ihjel i Brasilien, hvor biseksualitet ikke altid just falder i god jord.

Faktisk er det ifølge Richarlison så grelt i landet, at han er af den overbevisning, at Brasilien er det land i verden, hvor det er farligst at være bi- og homoseksuel. Dertil at flest homoseksuelle personer bliver dræbt i Brasilien.

Denne påstand bakker den britiske avis The Guardian delvist op om. Ifølge mediet er Brasilien et af de steder, hvor der er mest alarmerende statistikker i forhold til vold og diskrimination over for LGBT-personer.

Richarlison har, udover et kort ophold i østrigske Salzburg, gjort sin karriere i det sydamerikanske. Her er han bedst kendt for sin tid i São Paulo og Atlético Mineiro.

Brasilianerens store mod kommer få måneder, efter den britiske fodboldspiller Jake Daniels ligeledes stod frem og fortalte, at han var homoseksuel.