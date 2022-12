Lyt til artiklen

Den amerikanske tv-vært Ellen DeGeneres tager nu bladet fra munden.

For den 14. december døde Stephen 'tWitch' Boss, som var dj på Ellen DeGeneres talkshow 'The Ellen DeGeneres Show'.

Han døde i en alder af 40 år og efterlader sig tre børn.

»Jeg er sønderknust. tWitch var ren kærlighed og lys. Han var min familie og jeg elskede ham af hele mit hjerte,« skrev hun, da nyheden om dj'ens død kom.

Men nu viser hun sig i en video på Instagram.

»Hej alle sammen. Jeg vil bare sige, at de seneste 11 dage har været virkelig hårde for alle. Vi prøver alle at forstå det, men vi vil aldrig forstå det,« siger hun i videoen.

Det er særligt vanskeligt at mindes en, som man elsker i juletiden.

»Hav en god jul. Jeg ved, at det ikke er en glad jul, men han var rent lys. Hvis man kendte ham, så vidste man det. Hvis man ikke kendte ham, så kunne man se det,« siger Ellen DeGeneres.