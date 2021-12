Én ting kunne helt have forhindret en rigsretssag, mener Malte Larsen fra Nye Borgerliges Ungdom, ja, vi kunne faktisk bare have undgået den.

»Jeg synes helt bestemt, at det er forældet, at vi overhovedet har konventioner, som blokerer for at separere mindreårige piger fra deres ældre ægtefæller. Det er et nationalt anliggende, om man mener, at det skal være muligt eller ulovligt,« siger han.

Mandag blev Inger Støjberg idømt 60 dages ubetinget fængsel for at have besluttet, at ingen mindreårge måtte indkvarteres med ældre ægtefæller eller samelever på danske asylcentre.

Det var i strid med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der lyder, at enhver har ret til respekt for familieliv. Det reagerer Malte Larsen fra Nye Borgerliges Ungdom nu på. Han mener, at konventionerne er forældede.

En af årsagerne til, at Malte Larsen mener, konventionerne er forældede, er, at de spænder ben for, at Danmark kan føre den udlændingepolitik, som Malte Larsen ønsker. Og det gør ham vred.

»Konventionerne indskrænker ret til selvbestemmelse på en række meget centrale politiske områder såsom udlændingepolitikken, hvor vi konsekvent ser afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som blokerer for at udvise kriminelle udlændinge.«

Det fortalte Malte Larsen, da han mandag gæstede B.T.s Facebook Live.

Til trods for at menneskerettighedskonventionerne sikrer borgerne basale rettigheder, mener Malte Larsen fra Nye Borgerliges Ungdom, at Danmark skal ud af aftalen.

Dilemmaet er, at man for eksempel ikke kan udvise dele af Levakovic-familien eller adskille asylpar uden untagelse, mens den thailandske pige Mint blev udvist. Senere hen er hun dog returneret til Danmark.

»Det vidner om et råddent retssystem og nogle regler, som ikke er særlig hensigtsmæssige. Når man på den måde udviser små, uskyldige piger, som klarer sig glimrende, og som er velintegrerede.«

»Imens beskytter man folk, som voldtager, gifter sig med mindreårige eller tæsker løs gang på gang. Og så kan de ikke udvises, fordi de åbenbart har et eller andet familiemedlem i Danmark, som de har en tilstrækkelig grad af kontakt til,« siger Malte Larsen.

Men menneskerettighederne beskytter jo også danske borgere mod overgreb fra staten, eller hvis vi lige pludselig skulle få en udemokratisk leder?

»Menneskerettighederne er ret overflødige, vil jeg sige, i de vestlige stater som Danmark, hvor vi i forvejen er civiliserede, ordentlige og anstændige. Hvorimod i de mere dysfunktionelle og primitive lande såsom i Mellemøsten, der virker de bare ikke, fordi staterne er ligeglade med dem og gider ikke at overholde dem.«

Hvad så med de lande, hvor der bliver begået voldsomme overgreb mod borgere – der er det da vigtigt, vi har menneskerettigheder, så vi kan komme efter dem?

»Det beskytter alligevel ikke deres små piger mod at blive omskåret og tvunget i ægteskab med ældre mænd. Og det stopper for eksempel heller ikke Kina i at smide muslimer i koncentrationslejre,« siger Malte Larsen.