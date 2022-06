Lyt til artiklen

Usædvanlige billeder udspillede sig lørdag i 200 byer rundt omkring på kloden.

For en hær af nøgne cyklister gav folk anledning til at få kaffen galt i halsen.

Det skyldes, at cyklister havde valgt at samle sig i flere byer og cykle en tur.

Og det var der en bestemt grund til.

Løbet blev også kørt i London. Foto: DANIEL LEAL Vis mere Løbet blev også kørt i London. Foto: DANIEL LEAL

De tusindvis af cyklister deltog i løbet World Naked Bike Ride, der kører på sit 18. år.

Cyklisterne drog dog ikke afsted på ruterne uden tøj på for sjov, da der er en dybere mening med arrangementet.

Det hele blev gjort for at bakke op om nogle budskaber, som cyklisterne og World Naked Bike Ride finder vigtige.

På World Naked Bike Rides egen hjemmeside, skriver organisationen, at deres mål blandt andet er, at sikre ordentlige rettigheder og sikkerhed for cyklister, samtidig med at de fejrer menneskekroppen og dens frihed.

Foto: DANIEL LEAL Vis mere Foto: DANIEL LEAL

Herudover er arrangementet en demonstration mod den bilkultur, der finder sted i verden, og den globale afhængighed af olie.

Løbet foregik som sagt i flere storbyer rundt omkring i verden, hvor folk måske fik kaffen galt i halsen, da feltet trillede forbi.

Arrangementet blev kørt i flere storbyer såsom London, Paris, Tokyo, Buenos Aires og Melbourne. Og så skulle det også have kørt i København, skriver Daily Mail.