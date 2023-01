Lyt til artiklen

Særligt én periode var med til at udvikle Henrik Møllgaard.

I hvert fald hvis du spørger holdkammeraten Mads Mensah, der har spillet på landsholdet med den rutinerede forsvarskrumtap siden 2011.

»Hans år i Paris har på en eller anden måde gjort ham lidt mere hård, ikke som menneske men på banen. Han blev lidt mere kynisk, og det synes jeg egentlig også bare, han er fortsat med at være,« siger Mads Mensah om årene fra 2015 til 2018, hvor Møllgaard var i Paris Saint-Germain, og fortsætter:

»Han gør det, der gør ondt på modstanderne og ved, hvordan han skal sabotere det for dem. Det holder han bare benhårdt på at gøre. Der synes jeg, han tog et skridt fra bare at være en fantastisk spiller til også at blive en rigtig leder, også på landsholdet.«

Henrik Møllgaard spillede en årrække i PSG. Foto: KARIM JAAFAR Vis mere Henrik Møllgaard spillede en årrække i PSG. Foto: KARIM JAAFAR

Søndag kan Henrik Møllgaard, der blandt andet har været med til at vinde OL-guld, OL-sølv og to verdensmesterskaber, runde sin landskamp nummer 200. Endda i årets VM-finale mod Frankrig.

Og ordene om Aalborg-spilleren, der fik debut tilbage i 2006, er mange, når man spørger i landsholdstruppen.

En leder. Forsvarschefen. En, der er blevet ekstremt erfaren. Han er der altid, når der er brug for ham. Der er kvaliteter i hobetal.

Noget, der ikke blot gælder på håndboldbanen, for personligheden udenfor er mindst lige så vigtig.

Henrik Møllgaard var med til at vinde VM-guld i 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Henrik Møllgaard var med til at vinde VM-guld i 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Henrik Møllgaard er nemlig typen, der får alle til at føle sig godt tilpas, ligesom han også er meget glad for at sende memes i fællestråden, spillerne har.

»Han er et fantastisk menneske. Han er mega sjov, har god humor, der er altid god stemning omkring ham. Folk er i godt humør, når de er tæt på ham. Det er også de ting, jeg tænker kendetegner en god leder. Han får alle til at føle sig godt til rette og godt tilpas. Han sørger for, at stemningen i sådan en måned, hvor vi er så meget sammen, bliver ved at være sjovt og rart at være i,« siger Mads Mensah.

En type, der betyder meget.

Både for sammenholdet men også i forhold til at gå hele vejen til en slutrunde, hvor det også skal fungere uden for banen.

Henrik Møllgaard er igen en af profilerne ved årets slutrunde. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Henrik Møllgaard er igen en af profilerne ved årets slutrunde. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg tror ikke, vi får alt til at gå op i en højere enhed, hvis vi ikke også har styr på det uden om banen. Det er også lige ham, der siger til Gidsel, at han skal huske at løbe hjem de sidste to minutter i en kamp, hvor vi fører med 12 mål,« smiler Mads Mensah og fortsætter:

»Han tager de ting på sig, og alle har kæmpe respekt for det, han har præsteret.«



Netop præstere er noget, han har gjort i mange år. Henrik Møllgaard er i starten af januar fyldt 38 år.

Det imponerer holdkammeraten, at den kommende jubilar bare spiller som en, der kunne blive ved i en evighed.



»Jeg håber, han kan blive ved et par år endnu. Egentlig synes jeg jo i gamle dage, det var overraskende, han blev hentet som en decideret forsvarsspiller til Paris, for jeg synes, det var i den anden ende, han var allerdygtigst. Så jeg tror måske også, det har kunnet forlænge hans karriere lidt, at han ikke har skullet have så mange tæsk i den anden ende og bare nøjes med at give dem.«

Søndag aften kan Henrik Møllgaard uddele flere tæsk i forsvaret, når Danmark skal forsøge at vinde det tredje VM-guld på stribe i finalen, der begynder klokken 21.00.