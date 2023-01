Lyt til artiklen

Han har fået spørgsmålet mange gange.

»Jeg har haft to skader i løbet af 2022, så jeg kan godt forstå det.«

Sådan lyder det prompte fra Mathias Gidsel, der er tilbage efter nogle grimme skader.

»Men jeg vil hellere dø med skoene på, spille min egen spillestil og ikke gå på kompromis med det.«

Han blev skadet i tommelfingeren tilbage i oktober, en afrevet ledbåndskapsel, og han gjorde først comeback få uger inden VM.

Men det er ikke noget, der skal have lov at fylde på banen.

»Jeg kunne sagtens trække mig lidt mere og spille bolden lidt ekstra rundt, men så tror jeg bare ikke, jeg ville synes, det var sjovt. Jeg har altid sagt, jeg spiller for at have det sjovt. Så må det koste et par skader indimellem. Men det bliver jeg ved med, indtil jeg ikke kan gå og kaste mere,« siger landsholdsstjernen.

Han kan godt mærke, der har været en skade. Længere tid siden er det ikke.

Men han tænker ikke, det er noget, der kommer til at påvirke ham. For han ønsker som sagt ikke at gå på kompromis.

»Jeg tror bare, jeg er glad for den måde, jeg spiller på. Så kan folk synes, det er lidt selvmordsagtigt nogle gange at hoppe igennem nogle store, tunge muskuløse mænd. Det er den måde, jeg synes er sjov, og det er den måde, jeg også er dygtig på. Jeg er ikke sikker på, jeg ville være på et landshold, hvis jeg kun skulle skyde ude bagfra. Det er min opgave og mit job, og det er glæden ved det. Ingen skal tage glæden fra mig – heller ikke et par skader. I hvert fald ikke lige nu. Så længe jeg kun er 23, skal jeg gerne kunne holde til de tæsk, jeg nu får,« siger han.

Mathias Gidsel føler da også selv, han er helt tilbage i omdrejninger.



»Det kan være, det falder helt til jorden i morgen (mod Belgien, red.). Jeg føler mig godt kørende. Jeg føler, at når man har haft en alvorlig skade på skudarmen, vil det betyde et eller andet og påvirke dig lidt. Dag for dag, træning for træning er jeg kommet et godt skridt tættere på den gamle Gidsel. Jeg føler ikke, det kan bruges som en undskyldning i morgen. Den skal nok holde,« slår landsholdsstjernen fast.