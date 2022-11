Lyt til artiklen

Der er opstået en akut krise i One Love-kampagnen, som indebærer, at Danmark og en række andre europæiske lande vil bære et anførerbind med det inkluderende budskab 'One Love' under VM-kampene.

For FIFA har angiveligt truet med at tildele de deltagende landes anførere et gult kort ved kampenes start.

Og det får DBU til at ryste på hånden.

Administrerende direktør, Jakob Jensen, gjorde det mandag klart, at man ikke ønsker at løbe nogle sportslige risikoer i kampagnen.

»Vi har hele vejen sagt, at alt det, vi gør, må ikke influere på de sportslige præstationer. Det var derfor, at vi trak 'Human Rights for All'-trøjen tilbage,« fortæller Jakob Jensen.

»Vi ønsker, at de fodboldkampe, vi spiller, skal vindes på banen – og ikke tabes ved et skrivebord.«

»Det er bestemt ikke nogen lille risiko. Det er et kæmpe pres at lægge over på spillerne. Den ønsker vi ikke at løbe. Vi ønsker ikke, at Simon Kjær risikerer at misse en kamp, fordi han får et gult kort. Det er en kæmpe risiko.«

Om FIFA gør alvor af truslen, får DBU svar på søndag eftermiddag, når England møder Iran. Her går anfører Harry Kane efter planen på banen med det omdiskuterede armbind.

Og det vil medføre stor dansk frustration, hvis Kane får en advarsel ved kampens start.

»Det er med meget, meget stor skuffelse, hvis det viser sig, at FIFA kommer ud med sådan en melding. Det er efter min bedste viden uden fortilfælde. Det her er et statement, som FIFA har kendt til siden september.«

»Det er med meget stor frustration og meget stor skuffelse, at det vil blive mødt – ikke kun i Danmark men også i de andre forbund, der har arbejdet med det her.«

Er det ikke fristende at ignore truslen og udstille FIFAs hykleri for øjnene af hele verden?

»Jeg er ikke optaget af at udstille hykleri. Jeg er optaget af at flytte noget,« siger Jakob Jensen, der understreger, at gruppen af europæiske lande står sammen i den her absurde situation.

»Jeg er sikker på, at vi kommer til at stå skulder ved skulder, hvis der skal findes en anden løsning.«

Så hvis Harry Kane går på banen med armbindet, så gør Simon Kjær også?

»Hvis han (Harry Kane, red.) går på banen med et anførerbind, hvor der står One Love, så er vi syv nationer, der går banen med et anførerbind, hvor der står One Love.«

Også hvis det koster et gult kort?

»Hvis det koster et gult kort, så er situationen en anden.«