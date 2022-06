Lyt til artiklen

Kan du huske dengang, en liter benzin kostede 10 kroner?

Det er faktisk slet ikke så længe siden.

Tilbage i starten af 2020 svingede priserne nemlig lige omkring den flade guldmønt.

I dag koster en liter tæt på 17 kroner.

Derfor er det heller ikke så mærkeligt, at flere vælger at dele bilen. En mulighed, som særligt nordjyderne har taget til sig.

»Det kommer faktisk ikke bag på os. Både fordi den offentlige transport er begrænset flere steder i Nordjylland, og så er nordjyderne måske også lidt mere påpasselige med deres penge,« siger Oliver Mathiasen.

Han er projektleder i NaboGo – en app, der gør det nemt at dele de daglige køreture med andre, og på den måde spare penge.

»Ideen er, at vi gerne vil skubbe til den her udvikling, hvor man kører flere sammen på arbejde, studiet eller andre af de her korte ture. Det er både godt for økonomien og klimaet,« siger han.

Og det er et projekt, som især nordjyderne bakker op om.

Af alle de samkørsler, som appen har faciliteret i år, var 52 procent af turene i Nordjylland.

»På landsplan har vi fået langt flere ture end forventet, og det er jo rigtig glædeligt, at man særligt i det nordjyske har taget ideen til sig,« siger Oliver Mathiasen.

Ifølge cheføkonom ved Forbrugerrådet Tænk Morten Bruun Pedersen, er det særligt de høje benzinpriser, der skubber danskerne mod samkørsel.

Vil du samkøre for at spare penge?

»Sidst jeg kiggede var prisen jo oppe i 17 kroner, og det får selvfølgelig mange til at tænke alternativt,« siger han.

Morten Bruun Pedersen er selv nordjyde, og selvom han anerkender, at der måske er en større tilbøjelighed i at tænke økonomisk ansvarlighed i landsdelen end andre steder, så peger han især på den kollektive trafik – eller mangel på samme – som forklaringen på, at samkørsel hitter så stort netop her.

»Man kan sige, at i København, hvor der er så mange muligheder for at komme rundt med det offentlige, der giver samkørsel mindre mening. Men bor du langt fra en bus eller har besværlige ruter, som det er tilfældet flere steder i Nordjylland, så er det jo oplagt at køre sammen.«

NaboGo er en gratis tjeneste – og man betaler alene en kilometerpris til chaufføren for at køre med.

»Vi har ingen gebyrer, så omkostningen er kun for at dække udgifterne til turen,« siger Oliver Mathiasen.