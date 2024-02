Influencer og komiker Ahmad Elchaabi dømmes som den første for at have billiget Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober.

Dommen lyder på fire måneders betinget fængsel med 100 timers samfundstjeneste.

Hamas' terrorangreb på Israel fandt sted den 7. oktober. Omkring 1.200 mennesker blev dræbt – heriblandt en masse mennesker til en musikfestival.

Dagen efter terrorangrebet lagde Ahmad Elchaabi en video på det sociale medie Snapchat, hvor han har omkring 80.000 følgere. I videoen sagde han blandt andet:

»Der bor folk dernede, som stadig ikke er blevet flækket. Men 250 stykker, det er ikke helt dumt.«

På daværende tidspunkt var meldingerne, at netop omkring 250 mennesker var blevet dræbt på en musikfestival i Israel.

Byretten lægger i dommen vægt på, at Elchaabi spillede musik og dansede i videoen, efter han havde sagt det, og at det derfor fremstod som en »fejring«.

I retten i sidste uge forklarede Ahmad Elchaabi, at han ikke vidste, at der var tale om angreb på civile, da han lavede videoen på Snapchat.

Han havde kun hørt om angrebet gennem sociale medier, hvor der ifølge Ahmad Elchaabi ikke stod noget om en musikfestival eller drab på civile. Han troede, at der var tale om et angreb på det israelske militær, forklarede han, da anklageren udspurgte ham:

»Jeg følger ikke nyhedsmedierne. Alt jeg får at vide, får jeg gennem mine sociale medier,« sagde Ahmad Elchaabi i retten og nægtede sig dermed skyldig i terrorbilligelse med henvisning til sin uvidenhed.

Efterfølgende smuldrede forklaringen, da B.T. kom i besiddelse af en skærmoptagelse, der viser, at Ahmad Elchaabi delte nyheder om drab på civile israeler på Snapchat, lige inden han delte videoen, som han nu er dømt for.

En af nyhederne, Elchaabi delte, var en historie fra TV 2 fra den 7. oktober med overskriften »Militante er trængt ind i Israel og skyder på civile i gaderne, skriver medier«.

Se skærmoptagelsen af Ahmad Elchaabis opslag på Snapchat herunder:

Byretten skriver i dommen, at det er utroværdigt, at Elchaabi skulle have været udvidende om, at der var tale om drab på civile israelere. Forklaringen modsiges ifølge byretten af udtalelser, Elchaabi kom med i et interview med B.T. kort tid efter, og det faktum, at Elchaabi ikke har »beklaget« eller »taget afstand« fra sin video på Snapchat.

Genlæs B.T.s interview med Ahmad Elchaabi om Snapchat-videoen Interviewet blev bragt den 16. oktober 2023. Hvorfor mener du, det er acceptabelt, at du – foran dine mange tusinder følgere – på den måde bifalder drab på civile? »Jeg har aldrig på noget tidspunkt givet udtryk for en glæde eller bifaldt nogen som helst drab på USKYLDIGE civile nogen steder i verden. Jeg er ret sikker på du kan finde hundredvis af artikler om at Israel er blevet angrebet og flere kvinder og babyer er blevet dræbt. Men jeg også ret sikker på at du ingen beviser kan fremskaffe. Fordi medierne viser hvad de gerne vil vise befolkningen og resten af verdenen og at de er styret af alt hvad der er baseret på en kæmpe løgn. Når man går ind for en besættelse og drab på civile, kvinder, mænd og børn så er man ikke uskyldig. Jeg tager afstand fra alt hvad der hedder drab, tortur og besættelse. Men jeg vil til enhver tid støtte retfærdighed :-) og det er det vores brødre og søstre kæmper og har kæmpet for de sidste 75 år Vigtigt at understrege at det ikke er nogen krig, men en besættelse og at Gaza er lænket fast.« Du skriver, at man ikke er uskyldig, hvis man går ind for besættelse og drab på andre civile, men hvordan kan du vide, at israelerne til festivalen går ind for det? »Jeg kender intet til festivalen og hvordan ved du selv, at det er civile borger fra festivalen som er blevet dræbt? Jeg så en enkel video hvor de løb for livet af frygt, lidt ligesom børnene i Gaza gør og har gjort de sidste mange år. Men jeg så ingen blive dræbt til festivalen? Så hvordan kan i være så sikre på at de har været ude og myrde civile borger? Hvad jeg ved og har set på adskillige videoer på de sociale medier, så har de taget ‘børne morderne’, altså (de israelske soldater) til fange. Jeg støtter ikke drab på USKYLDIGE civile borger. Hverken i Palæstina, Israel eller andre lande i verden.« Udover videoerne har flere israelske aviser og myndighedspersoner været ude og fortælle, at man har fundet cirka 250-260 lig ved festivalen. Der har også været overlevende, som efterfølgende har fortalt, at de så folk bliver skuddræbt. Tror du ikke på det?

»Jeg hylder drabene på børnemorderne, undertrykkerne, zionisterne. Jeg tror ikke på hvad jeg hører, men hvad jeg ser. Har du set ligene af de pågældende personer? For det har jeg ikke. Det er nemt at blive styret af medierne, for de viser hvad DE vil vise og ikke realiteten. En video hvor jeg udtrykker mig har rystet Danmark – så nemt er det manipulere med folk. Jeg ved der bliver delt en masse ting omkring mig og mine udtalelser. Men jeg vil altid stå fast ved min holdning om at mordere ikke har ret til liv og at de skal udryddes.«

B.T. er i skrivende stund ikke lykkedes med at få en kommentar på dommen fra Ahmad Elchaabi eller hans forsvarsadvokat, Raquel Esteves.

Mens han sad i retten, bar Ahmad Elchaabi en t-shirt under sin skjorte med ordene 'free Palestine' på ærmet og 'stik en finger i røven' på ryggen.

Sidstnævnte budskab er henvendt til medierne, fortalte Ahmad Elchaabi foran Københavns Byret i sidste uge:

Ahmad Elchaabi Foto: Andreas Østergaard Vis mere Ahmad Elchaabi Foto: Andreas Østergaard

Regeringen har flere gange udtrykt et stærkt ønske om, at politiet og Anklagemyndigheden slår hårdt ned på terrorbilligelse i kølvandet på Hamas' angreb på Israel den 7. oktober.

Ahmad Elchaabi er blot den første ud af i alt fire personer, der er tiltalt billigelse af terrorangrebet, som får sin sag afgjort i retten.

Justitsminister Peter Hummelgaard havde forinden givet udtryk for, at han holdt nøje øje med sagens udfald i byretten:

»Hvis domfældelsen skulle ende med frifindelse, så mener jeg da, at det vil fordre betænksomhed i forhold til, om bestemmelsen er skrevet rigtigt,« sagde Hummelgaard på et åbent samråd i Folketinget forud for retssagen.

Læs om de tre andre personer tiltalt for at billige Hamas' terrorangreb HER.