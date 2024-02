Influencer og komiker Ahmad Elchaabi var torsdag i retten tiltalt for at billige Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober.

Få timer efter begynder hans forklaring nu at smuldre.

Han forklarede i retten, at han ikke læser nyheder og var uvidende om, at der under Hamas' angreb blev dræbt civile.

Det modsiges af en skærmoptagelse, som B.T. efterfølgende har fået tilsendt. Den viser, at Elchaabi delte nyheder om drab på civile, samtidig med at han fremsatte de udtalelser, som ifølge Anklagemyndigheden er terrorbilligelse.

Se skærmoptagelsen i toppen af artiklen.

Hverken Ahmad Elchaabi eller hans forsvarsadvokat, Raquel Esteves, har nogen kommentarer, lyder det fra forsvarsadvokaten.

Hamas' terrorangreb på Israel fandt sted den 7. oktober. Omkring 1.200 mennesker blev dræbt – heriblandt en masse mennesker til en musikfestival.

Kort tid efter terrorangrebet lagde Ahmad Elchaabi en video på det sociale medie Snapchat, hvor han har omkring 80.000 følgere. I videoen sagde han blandt andet:

»Der bor folk dernede, som stadig ikke er blevet flækket. Men 250 stykker, det er ikke helt dumt.«

På daværende tidspunkt var meldingerne, at netop omkring 250 mennesker var blevet dræbt på en musikfestival i Israel.

Hvad sagde Ahmad Elchaabi? Ahmad Elchaabi lagde en video ud til sine cirka 80.000 følgere på det sociale medie Snapchat kort tid efter Hamas' angreb på Israel den 7. oktober, hvor han sagde: – Nej, men helt seriøst. Lad os lige være realistiske en gang. Det der foregår dernede, det er ikke helt fair, fordi der er stadig folk dernede. Der bor folk dernede, som stadig ikke er blevet flækket. Men 250 stykker, det er ikke helt dumt. – Okay, sjov til side nu. Jeg kondolerer. Jeg kondolerer for alle de menneskeliv, der ikke er blevet taget endnu.

I retten torsdag forklarede Ahmad Elchaabi, at han ikke vidste, at der var tale om angreb på civile, da han lavede videoen på Snapchat.

Han havde kun hørt om angrebet gennem sociale medier, hvor der ifølge Ahmad Elchaabi ikke stod noget om en musikfestival eller drab på civile. Han troede, at der var tale om et angreb på det israelske militær, forklarede han, da anklageren udspurgte ham:

»Jeg følger ikke nyhedsmedierne. Alt jeg får at vide, får jeg gennem mine sociale medier,« sagde Ahmad Elchaabi i retten.

»Men du havde hørt om 250 mennesker, der var blevet flækket?« spurgte anklager Søren Harbo.

»Ja. Og så tænker jeg, at det var det israelske militær,« svarede Elchaabi.

»Hvor fik du det fra? Det er jo ikke det, der stod i medierne,« sagde anklageren.

»Jamen jeg læser slet, slet ikke nyheder,« svarede Elchaabi i retten.

Også Ahmad Elchaabis forsvarsadvokat, Raquel Esteves, fremhævede sin klients uvidenhed om Hamas' angreb flere gange:

»Han skal ikke straffes for ikke at følge med i nyhederne,« sagde forsvareren og fortsatte:

»Min klient var ikke klar over, at angrebet var begået af Hamas. Min klient var i en vildfarelse og troede, at der var tale om en krigshandling.«

Videoen, som B.T har fået tilsendt efter retsmødet, tegner et andet billede.

Der er tale om en skærmoptagelse af Ahmad Elchaabis opslag på Snapchat, og her kan man som sagt se, at han har delt et screenshot af nyheder fra TV 2 om drab på civile i Israel, lige før videoen hvor han blandt andet siger: »Der bor folk dernede, som stadig ikke er blevet flækket. Men 250 stykker, det er ikke helt dumt«.

En af nyhederne, han delte inden da, var en historie fra TV 2 fra den 7. oktober med overskriften »Militante er trængt ind i Israel og skyder på civile i gaderne, skriver medier«.

Ahmad Elchaabi og hans forsvarsadvokat har som sagt ingen kommentarer. Det har specialanklager Søren Harbo, der fører sagen imod Ahmad Elchaabi, heller ikke.

Anklageren argumenterede i retten for, at Ahmad Elchaabi skal idømmes seks måneders ubetinget fængsel. Ahmad Elchaabi nægter sig skyldig.

Der afsiges dom i sagen i næste uge torsdag den 22. februar klokken 13.

Læs hele B.T.s liveblog fra retssagen her: