Smadrede ruder, frygt og usikkerhed.

Det præger stemningen ved den lille gade ved Bassin 7 på Aarhus Ø, der natten til tirsdag endnu en gang har været udsat for to indbrudsforsøg. Det er ottende gang på blot en uge, at butikkerne på den lille gade oplever indbrud eller indbrudsforsøg.

»Det er ikke særlig sjovt lige nu,« siger Mathias Camilo, der ejer både Uno Más og Hansens Isbutik på Aarhus Ø.

Mathias Camilo har haft indbrud fire gange i sine egne to butikker, og han fortæller, at det begynder at tære på energien.

»Vores medarbejdere er utrygge, de ved ikke, hvad de møder ind til.«

»Det kan ikke blive ved med at være holdbart. Vi er meget frustrerede over det. Det kræver også rigtig meget at rydde op efter det hver gang med alt det smadrede glas,« siger Mathias Camilo.

Forretningerne har hver gang anmeldt indbruddene, men lige lidt hjælper det.

Mathias Camilo oplever ikke, det altid har været et problem med serieindbrud på Aarhus Ø, men særligt de seneste tre uger har de små forretninger været plaget.

Det er ellers ikke mange penge, indbrudstyvene løber med fra Mathias Camilos butikker.

»Det er under 300 kroner, de har fået med fra os i alt. Vi har typisk 20-40 kroner liggende i kassen, så det er ikke så meget det. Det er mere, at vi hver gang skal have ny pengekasse,« fortæller han.

Sidst havde indbrudstyvene ødelagt ruderne lige over isen i Mathias Camilos isbutik – så der var smadret glas og softice over det hele.

»Vi måtte smide alt vores is ud, fordi de var kravlet ud over isen. Der var softice overalt. Vi måtte gøre rent i fire-fem timer. Så oprydningen og usikkerheden omkring, om de kommer igen, den er rigtig træls,« fortæller han.

Han håber, det vil hjælpe, når beboerne om lidt får nøglerne til Nicolinehus og karreerne, så der kommer mere liv.

»Der er jo meget mørkt herude, men vi håber, der kommer mere liv og gennemgang. Vi er så frustrerede,« siger han og opfordrer allerede nu folk i området til at holde øje:

»Det er mellem klokken 23 og 00.30, så det er ikke, fordi det er sent. Det undrer os lidt, der ikke er nogen, der har set noget. Men jeg håber, folk lige vil gå en ekstra tur med hunden om aftenen og holde øje,« siger Mathias Camilo.

Ejerne af butikkerne på gaden har også besluttet at holde et fælles møde 22. juni.

»Så må vi sætte os sammen og drøfte, hvad vi skal gøre. Jeg tænker, vi skal have flere kameraer op,« afslutter en tydeligt frustreret ejer.