Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Organisationen Mødrehjælpen har slet ikke penge nok til at hjælpe de rekordmange ansøgere, der har søgt om julehjælp i år.

»Vi kan ikke udbetale til alle, som situationen ser ud lige nu,« siger Ninna Thomsen, som er direktør i Mødrehjælpen.

Ansøgningsfristen for julehjælp i år var i fredags, og der havde Mødrehjælpen fået over 21.000 ansøgninger. Det er 40 procent flere end sidste år og dermed en klar rekord.

Senest har B.T. fortalt om Rikke Skafte, der er mor til to og må finde mad i skraldespande.

»Det er forfærdeligt, man er nødt til det. Det ser jo sundhedsskadeligt ud. Klamt. Og det lugter. Men det er desværre virkeligheden for rigtig mange mennesker,« fortæller Rikke Skafte, der er mor til to og samler mad i skraldespande. Vis mere »Det er forfærdeligt, man er nødt til det. Det ser jo sundhedsskadeligt ud. Klamt. Og det lugter. Men det er desværre virkeligheden for rigtig mange mennesker,« fortæller Rikke Skafte, der er mor til to og samler mad i skraldespande.

»Der er allerede sendte mange ansøgninger afsted til fonde og virksomheder, og mange har allerede bakket op. Men vi er slet ikke i mål endnu i forhold til at hjælpe alle ansøgerne,« siger Ninna Thomsen.

Hun oplyser, at der er en særlig grund til de rekordmange ansøgninger.

»Vi kan se, at mange har angivet stigende priser som grunden til, at de søger julehjælp. Mange har ellers forsvoret, at de vil søge julehjælp, men nu er de så pressede, at de gør det,« siger direktøren og nævner også, at det er nyt, at en del er pressede, selv om de har et arbejde.

Ninna Thomsen fortæller, at de rekordmange ansøgninger nu er ved at blive gennemgået.

Læs her serien krisejul 28. november: B.T. kan fortælle, at Røde Kors har rekordmange ansøgere om julehjælp.

Generaldirektøren i Røde Kors, Anders Ladekarl, kommer med et 'nødskrig' til politikerne. 30. november: Mødrehjælpen har 19.000 ansøgere om julehjælp. Det er 50 procent flere end samme tid sidste år. 1. december: Nye tal viser, at forbrugernes tillid ikke har været dårligere siden 1975. 2. december: Grædende Liselotte Valentin Sandbæk er mor til tre og hårdt ramt af de stigende priser. 5. december: Undersøgelse fra Røde Kors viser, at 66 procent af de trængte forældre ikke har råd til at give deres børn det nødvendige tøj. 10. december: Familien Janssen fortæller, hvordan de er nødt til at spare penge i julen med genbrug, billigt mad og ingen voksengaver

»Vi har et grundigt ansøgningsskema for at sikre, at det er dem, der har allermest brug for hjælp, der også får det hos os,« siger Ninna Thomsen.

Også ansøgningerne om julehjælp hos Røde Kors har slået rekord.

I alt har 20.000 børnefamilier i år søgt om julehjælp hos Røde Kors, mens tallet sidste år var 15.000.

Generalsekretær hos Røde Kors, Anders Ladekarl, slår da også fast, at der arbejdes på at skaffe hjælp til ansøgerne. Men de er heller ikke i mål endnu.

B.T. var forrige fredag på besøg hos Liselotte Valentin Sandbæk, der er mor til tre og hårdt ramt økonomisk. Foto: Jens Nørgaard Larsen/ Byrd Vis mere B.T. var forrige fredag på besøg hos Liselotte Valentin Sandbæk, der er mor til tre og hårdt ramt økonomisk. Foto: Jens Nørgaard Larsen/ Byrd

Ninna Thomsen fra Mødrehjælpen har da også en klar opfordring til den fungerende regering, der lige nu er i gang med forhandlinger på Chrstiansborg.

»Det er virkeligten trist rekord, vi slår, og jeg kan høre vores kolleger i de andre NGO'er slår deres rekorder på samme måde. Men det kan ikke være NGO'ernes rolle at holde hånden under de fattigste børnefamilier i den her krise. Det skal være en statsopgave,« siger hun og tilføjer:

»Det her et kæmpe vink med en vognstang til politkerne, der simpelthen er nødt til at gøre noget. Det er familier, der er desperate. Folk er nødt til at tage dyre kvivklån på Facebook og springe måltider over.«

B.T. har bedt om en kommentar fra den fungerende socialminister Astrid Krag (S) til eksplosionen i ansøgninger om julehjælp.

Men det har ikke været muligt.

»Vi stiller ikke op pga. regeringsforhandlingerne,« lød tirsdag eftermiddag fra Socialdemokratiets pressevagt, inden der blev indgået en aftale om ny regering.