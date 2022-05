Amputationsforeningen opfordrer nu midtjyder, der kan have fået amputeret ben unødvendigt, og deres pårørende til at deltage i et stormøde i Odder 31. maj.

Ved mødet vil repræsentanter fra Patienterstatningen og fire advokater fra Aarhus være til stede for at vejlede i mulige erstatningssager.

Det fortæller formand for Amputationsforeningen, Marianne Palm.

»Vi kan høre og se, at en masse amputerede og deres pårørende ikke får den fulde information om, hvad de skal gøre i den her situation. Så vi vil gennemgå, hvordan man kan klage og søge erstatning, og hvad der skal til,« fortæller Marianne Palm til B.T.

I slutningen af april kom det frem, at op imod 92 patienter årligt i Region Midtjylland siden 2016, måske tidligere, har fået amputeret benet, selvom det muligvis kunne have været undgået.

Senere har Region Midtjylland kigget på sagerne igen og vurderet, at der er tale om 47 patienter årligt.

Nu venter borgere fra Region Midtjylland på eventuelt at modtage et brev fra regionen om, at det er dem, der måske kunne have undgået amputationen, hvis de var blevet tilbudt den rette behandling på Karkirurgisk Afsnit i Viborg eller på Skejby.

Og patienter, der formoder, der er sket fejl i deres behandling, kan altså anmelde sagen til Patienterstatningen. Men det er nemmere sagt end gjort, forklarer Marianne Palm.

»Folk er meget sårbare. De kontakter mig og spørger, om jeg tror, de også hører med i gruppen. Det ved jeg ikke, men jeg synes, de skal gå i gang og komme til mødet og få vejledning i, hvad man skal skrive i erstatningssagerne.«

Marianne Palm har endnu ikke hørt om, at nogen har modtaget det ventede brev fra Region Midtjylland.

»Jeg synes, det er helt urimeligt, at de berørte stadig ikke har fået et brev. Jeg er faktisk vred, for jeg havde forestillet mig, at de skulle være sendt ud inden bededagsferien.«

»Det gør folk enormt usikre og følsomme, og det river op i deres amputationskrise. Ikke mindst også de mange pårørende til afdøde. Usikkerhed skal blive til sikkerhed nu. Alt andet er ikke okay over for de mange implicerede parter,« slår hun fast.

Hun er blevet kontaktet af omkring 50-60 personer nu, som venter på at høre, om de er berørte af sagen.

Til stormødet i Odder vil folk få lejlighed til at stille spørgsmål. Det kan også være svært at finde svar, uden det koster dem penge, siger Marianne Palm. Det er derfor, de stiller fire advokater til rådighed gratis denne aften.

Marianne Palm anslår, at implicerede i sagen kan forvente en erstatning på omkring 300.000-400.000 kroner. Men det afhænger eksempelvis af patientens alder, siger hun med forbehold.

Hun understreger også, at det er meget vigtigt, at de implicerede beskriver, hvordan de har haft det psykisk.

En af de patienter, der er bekymret for, om han er en del af den voldsomme sag, er blandt andet Tage Andersen fra Aarhus.

»Da jeg hørte nyheden i radioen, tænkte jeg med det samme, at hold da op – det må være mig, de taler om. Det er jo helt vildt, hvis jeg faktisk kunne have beholdt mig ben,« sagde han, da B.T. talte med ham om sagen.

Som følge af sagen er koncerndirektør i Region Midtjylland Ole Thomsen torsdag blevet fyret.

Marianne Palm forventer, at omkring 50-100 personer vil deltage i stormødet 31. maj.