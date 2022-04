Der kan være amputeret ben, som ikke havde været nødvendigt.

Sådan er meldingen fra Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

»Vi kan desværre ikke udelukke, at nogle kunne have undgået amputation eller udsat tiden til amputation,« siger Ole Thomsen, der koncerndirektør i Region Midtjylland.

Udmeldingen kommer på baggrund af en ekstern analyse, der viser, at patienter med åreforkalkning eller udposninger, såkaldte karkirurgiske patienter, ikke er sket hurtigt nok – og derfor kan være endt i amputation.

»Jeg beklager dybt den situation, vi står i,« siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Han understreger, at han vil tage det op i regionsrådet, hvordan karkirurgien får et løft.

Selvom analysen vurderer, at kvaliteten på operationer generelt er i orden, kan nogle patienter have haft et uhensigtsmæssigt behandlingsforløb.

Blandt andet viser analysen, at behandlingen for at forebygge amputation udføres for sent. Derfor øges risikoen for amputation.

»Vi kan ikke behandle patienterne hurtigt nok, det er jeg utrolig ked af. Vi skylder patienterne at behandle flere hurtigere og styrke samarbejdet mellem hospitalerne. Det arbejde er sat i gang sammen med hospitalsledelserne og karkirurgerne,« siger Ole Thomsen og tilføjer:

»På længere sigt er det afgørende at styrke den faglige udvikling, for at kunne rekruttere flere medarbejdere til karkirurgien.«

Region Midtjylland oplyser, at hovedparten af de amputerede ben formentlig er amputeret af god grund.

Patienter, der har fået amputeret benet ved hofte, lår, knæ eller underben indenfor det seneste år vil blive orienteret om deres erstatnings- og klageadgang.

Øvrige patienter, der er behandlet på karkirurgiske afdelinger og er utrygge ved deres behandlingsforløb, er velkomne til at kontakte afdelingen for at få en samtale om deres behandling, oplyser Region Midtjylland.

Den eksterne analyse er bestilt af direktionen og hospitalsledelserne på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Viborg.

De to hospitaler deles om behandlingen af karkirurgiske patienter fra hele regionen.