Flere medier erfarer, at koncerndirektør Ole Thomsen er fyret fra sin stilling i Region Midtjylland som en konsekvens af sagen om benamputationer.

Det er TV Midtvest og Avisen Danmark, som mener at vide, at der på det igangværende ekstraordinære forretningsudvalgsmøde i regionen er truffet beslutning om at afskedige Ole Thomsen.

Sagen drejer sig om et ukendt antal patienter, der har fået utilstrækkelig behandling på sygehusene i Aarhus og Viborg.

Som en konsekvens har antallet af benamputationer ligget uforholdsmæssigt højt i Region Midtjylland sammenlignet med andre regioner, ligesom det ikke kan udelukkes, at patienter er døde som følge af de manglende behandlinger.

Region Midtjylland var dog advaret allerede for tre år siden om det høje antal benamputationer.

Derfor har lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet også udtalt, at regionen burde have reageret tidligere.

»Det peger i retning af, at man på et tidligere tidspunkt havde mulighed for at gribe ind og ændre den praksis, der var, hvis det var sådan, at man havde reageret på henvendelsen fra specialrådet,« sagde han til DR.

Også sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har reageret i sagen og kaldt det en uacceptabel situation, samt at der burde have været alarmklokker, der ringede.

Ole Thomsen har selv været ude at beklage.

»Vi kan ikke behandle patienterne hurtigt nok, det er jeg utrolig ked af. Vi skylder patienterne at behandle flere hurtigere og styrke samarbejdet mellem hospitalerne,« sagde han, da sagen kom frem.

Regionen meldte først ud, at det drejede sig op om mod 90 patienter, der årligt kan have fået amputeret deres ben som følge af fejlen.

Det tal har de dog senere rettet til 47 om året.

