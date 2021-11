Hendes mand havde allerede ringet til politiet, da socialdemokraten Sandie Eis Ravn kom hjem efter et byrådsmøde tirsdag aften.

En historie som JydskeVestkysten skrev som de første.

Sandie Eis Ravn gik og hyggesnakkede med en kollega.

De havde lige været til byrådsmøde og gik og rettede deres kollegers valgplakater til på vej hjem.

Da Sandie Eis Ravn ankom til adressen i Varde, fandt hun sin mand stående med en lygte i haven, mens han studerede to smadrede ruder i baghaven.

»Han havde puttet børnene og var selv gået i seng,« fortæller hun til B.T. om episoden dagen derpå.

Men så lød der et ordentligt drøn - nærmest som et skud, fortæller hun.

»Før han nåede at finde ud af, hvad der foregik og gik ned i stuen, så han ikke nogen i nærheden,« siger Sandie Eis Ravn.

Stenene ramte lige over et klistermærke, som Sandie Eis ravn har fået lavet i forbindelse med sit kandidatur til byrådet. Foto: Privat

Tre granitsten var blevet kastet ind ad byrådspolitikerens ruder.

I de smadrede ruder havde Sandie Eis ravn i fire år haft partimateriale stående og en valgplakat.

Sandie Eis Ravn har ikke nogen sager imod sig, som hun kender til, og ingen har nogensinde ytret noget, når hun har gået i Varde iført parti-jakke.

Men også allerede i sidste uge oplevede lokalpolitikeren en anden form for chikane.

Sandie Eis Ravn delte i sidste uge et opslag på Facebook, hvor en af hendes valgplakater var revet over. Foto: Privat

»Min valgplakat var, som den eneste, blevet revet over,« siger Sandie Eis Ravn.

Chikanen med plakaten tog hun dog med oprejst pande.

Her skrev hun et Facebook-opslag med billedet af den overrevne plakat vedhæftet:

»Det er nu muligt at få et autentisk Sandie puslespil - det er er et unika, så det udbydes først-til-mølle.«

Sådan indledte hun opslaget forfulgt af hashtagget #spotensocialdemokrat.

Den seneste hændelse er dog alligevel over grænsen.

»Jeg synes, det er ærgerligt, at jeg har boet her i 16 år, og har haft min valgplakat stående i vinduet ved sidste valg, og jeg har haft materiale hængende i vinduet i fire år, og så fordi der nu er valgkamp, så skal man pludselig kaste sten ind ad vinduerne.«

Sandie Eis Ravn har meldt stenkastet som en chikanesag.

Sandie Eis Ravn og hendes mand fandt disse tre granitsten i deres hjem. Foto: Privat

Nu opfordrer hun gerningsmanden til at møde op til et af de politiske debatmøder.

»Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor man vælger at vise sin holdning på den måde.«

»Jeg ville faktisk have nydt, at de var kommet til et debatmøde i stedet, så de kunne fortælle om deres holdninger.«

Selvom Sandie Eis Ravn ikke har mistet modet til at indgå i valgkamp, så er hendes familie stadig påvirket af hændelsen.

»Børnene får lov til at tage tingene i det tempo, de har brug for. De er i skole i dag, og så taler vi med en psykolog om, hvordan vi skal tale om det med dem.«

Flere af hendes byrådskolleger har efter episoden udtrykt bekymring for, hvad det kommer til at betyde.