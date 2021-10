Det rimer ikke helt, som ellers kræves af en god ‘alle børnene’-vittighed, men ikke desto mindre er det sandt.

Fra på lørdag er det nemlig tilladt at hænge valgplakater op rundt omkring i landets 98 kommuner frem mod kommunalvalget 16. november.

Men det bliver svært for den konservative Gentofte-politiker Malene Brandt. Hun har nemlig været ude for et uheld, der gør det svært at hænge valgplakater op.

»Jeg skulle lige ud og vise mig frem på dansegulvet, da vi fejrede min søns konfirmation, men så glider jeg i noget vand fra en sæbeboblemaskine.«

»Foden er helt skæv og jeg prøver at sætte den på plads, men jeg kan godt mærke, at den er helt gal. Heldigvis ødelagde jeg ikke min søns fest.« siger lokalpolitikeren Malene Brandt til B.T.

Det bliver altså en valgkamp på krykker for Malene Brandt, og det begrænser naturligt nok hendes valgplakatopsætning der dog har fået familie og venner til at hænge nogle valgplakater op de rigtige steder, men ellers må hun primært køre sin kampagne på sociale medier.

Det handler om at få fat i de rigtige lygtepæle.

»Mit plakatområde bliver koncentreret omkring Gentoftegade, og der er kamp om pladserne. Jeg kan jo ikke selv kravle op i en lygtepæl, men jeg kan måske bruge min krykke til at stange de andre,« siger Malene Brandt.

Malene Brandts mand synes, at hun ligner en af Britta Nielsens døtre på sin valgplakat. Foto: Malene Brandt Vis mere Malene Brandts mand synes, at hun ligner en af Britta Nielsens døtre på sin valgplakat. Foto: Malene Brandt

Hendes situation har været en øjenåbner i forhold til, hvor hård den kommunale valgkamp kan være.

»Det er lidt alles kamp mod alle. Vi er venner, men vi er altså også 'fjender', også inden for eget parti,« siger Malene Brandt.

Valgkampen handler, efter hendes mening, mindre om politisk substans, når det gælder lokalpolitik.

»Dine mærkesager kan være nok så gode, men du kommer ikke langt, hvis du har ikke får gjort dit navn gældende. Der går ofte showtime i manges valgkampe, og det irriterer mig, men det er en del af gamet,« siger Malene Brandt.

Brandts parti, Det Konservative Folkeparti, har siddet på borgmesterposten de sidste 112 år i Gentofte. Bykongen Hans Toft har taget sin afsked efter 28 år i spidsen, og den arv skal nu løftes.

Malene Brandt stiller blandt andet op på bykongen Tofts opfordring, og hun mener, der skal bygges videre på det han har efterladt.

Hans Toft har peget på Michael Fenger som sin arvtager, og det skal borgerne, og politikerne, i Gentofte lige vænne sig til.

»Jeg har lært Michael Fenger at kende, og kan se at det er det rigtige valg. Jeg har stillet skarpt på ham, for at kunne overbevise folk om, han er den rigtige,« siger Malene Brandt.

Malene Brandt er nummer 18 på den konservative liste til kommunalvalget i Gentofte 16. november.