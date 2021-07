Det var deja-vu af de helt grimme for Anne-Marie Rindom.

Filmen har sikkert kørt igen og igen for den danske sejlers indre øje, men fredag på vandet i Enoshima blev der spolet helt tilbage – til OL i Rio i 2016. Dengang var den danske Laser Radial-sejler også på guldkurs efter otte sejladser.

Men i niende sejlads gik det galt. Hun endte som nummer 22 og røg pludselig ned på tredjepladsen. Og sportschefen for Dansk Sejlunion, Thomas Jacobsen, var efter fejlene i Japan heller ikke i tvivl.

»Det dukkede op inden dagen i dag. Det dukker hele tiden op. Det forsvinder jo ikke. Men det er noget, man prøver at arbejde med. Hvis man ved, at der er noget, man er dårlig til, så må man bare blive ved med at gøre det, indtil man kan det,« siger Thomas Jacobsen.

Foto: 10060 Henrik Montgomery/TT Vis mere Foto: 10060 Henrik Montgomery/TT

Thomas Jacobsen var også sportschef for sejlerne tilbage i 2016, og han ved godt, at Anne-Marie Rindom arbejder på at blive endnu skarpere i de afgørende momenter.

»Anne-Marie kæmper med det her. Det er der to tredjedele af feltet, der gør derude. Det mentale spil er en stor ting i Laser Radial. Også fordi de sådan en dag som i dag bare sidder helt stille i båden. Det er bare hjernen, der bare fucker med dig fra start til slut. Det er virkelig et tænkespil,« siger sportschefen.

Han så ikke selv situationen, der førte til, at Anne-Marie Rindom trak sig fra 10. og sidste indledende sejlads. Men nu er han helt klar over, hvad der skal til for at få den danske sejler, der var helt knust efterfølgende, til at blive klar til søndagens medaljesejlads.

»Det handler rigtig meget om de næste 24 timer. For mig handler det om at få givet Anne-Marie de ressourcer fra vores hold og eksperter, der skal til, så hun formår at bygge sig selv op. Og så måske også at få genskabt holdet. Vi har jo fire hold, der stadig er i konkurrence og ikke skal påvirkes for meget af, at der er en, der er sur eller ked af det,« siger Thomas Jacobsen.

Rio i 2016. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Rio i 2016. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Han måtte også lige rase lidt af, da Rindoms fejl blev dyr.

»Jeg skal også lige over og tjekke køleskabet, som jeg slog på før,« siger han og forklarer sine egne følelser:

»Jeg ved sgu ikke, hvad fanden der sker. Jeg synes, det er svært at styre… Det er svært at have følelser på andres bekostning. Det er hendes ræs, men vi lader os rive med, og det er den form for entusiasme, der skal være. Det gør, at der har været flere fra holdet henne og forsøge at hjælpe hende. Det er også fint, men på et tidspunkt skal vi også fokusere på, at der er andre klasser, der klarer sig godt.«

Anne-Marie Rindom er stadig i spidsen af Laser Radial-klassen. Det er vigtigt at huske. Og på den måde er det anderledes end i Rio i 2016, hvor det netop var den nuværende hollandske nummer to, Marit Bouwmeester, der løb med guldet.

Medaljesejladsen søndag kommer til at afgøre, om Rindom kan holde sit forspring, der lige nu er på syv point ned til hollænderen. Sportschefen er ikke i tvivl:

»Jeg synes – på trods af det vi har set i dag – at Anne-Marie er en af de mest mentalt stærke personer, jeg har mødt. Jeg tror på, at hun rejser sig. Hun skal lige have lov til at være ked af det lidt, og så tror jeg stille og roligt, at hun kan genfinde sig selv,« siger Thomas Jacobsen.