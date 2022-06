Lyt til artiklen

»Der var en stor bowle med en masse kondomer og glidecreme. Per virkede glad – i hopla. Der var ingen tvivl om, at han styrede det, han var alfahannen.«

Sådan lyder det fra et kvindeligt vidne, der har taget plads i retten i Aalborg for at afgive forklaring i den længe ventede gangbang-sag.

Kvinden er journalist og arbejdede i 2019 på en dokumentar om den tidligere politiker, da hun fik et anonymt tip.

»Vi fik et tip fra en kilde om, at Per stadig arrangerede gangbangs« forklarer vidnet.

Per Zeidler blev ellers samme år dømt for at gøre netop det.

Journalisten kontaktede Per Zeidler under et alias og kom helt tæt på de famøse gangbangs.

Det fortæller B.T.’s reporter, som er til stede under dagens retsmøde.

Journalisten bliver inviteret med til et af Per Zeidlers arrangementer, hvor hun på tæt hold observerer, hvordan det foregår.

Til orgiet, som skal finde sted på den dag, journalisten er til stede, er 11 mænd. De bliver modtaget med morgenmad.

»Det ligner en eller anden familiesammenkomst. Det er en grotesk og mærkelig kontrast til det der skal foregå,« fortæller journalisten.

Kort efter går orgiet i gang.

Journalisten fortæller, at hun bliver ledt af Per Zeidler ind i et rum, hvor hun ser kvinder og flere mænd.

»Der er gang i et gangbang,« fortæller journalisten fra vidneskranken.

Journalisten rømmer sig og tørrer tårer væk, mens hun fortæller.

»Da der er pause, møder jeg en af dem på toilettet. Jeg spørger om hun er o.k. Hun siger, at det er hårdt og hun er øm.«

Journalisten deltog ikke selv i orgiet, men bliver ifølge hende selv på et tidspunkt bedt om at fylde op med fornødenheder.

»Per beder mig gå op på 1. sal og fylde op med vand og kondomer. Men jeg havde ikke lyst.«

Forsvareren spørger, hvorfor hun ikke bare siger nej. Til det lyder svaret:

»Ved du hvad? Per Zeidler er en mand – når han beder dig om noget, så gør du det. Så jeg gik op med det.«

Journalisten forklarer, at hun så mændene give penge til Per Zeidler, da arrangementet var slut.

Flere vidner vil tirsdag indtage vidneskranken.