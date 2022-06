Lyt til artiklen

To børn var tirsdag ved 18.15-tiden på vej hjem, efter de havde været til sport – her mødte de en mand, som endte med at skræmme dem.

De kom gående på vej hjemad på Runevej i Hasle i Aarhus V, da en mand i en sort bil kørte op på siden af dem.

Manden havde snakket til børnene på engelsk og tilbudt at køre dem hjem.

Børnene blev meget bange for ham og løb hjem, hvor de fortalte deres forældre om hændelsen.

Tirsdag aften anmeldte moderen til det ene barn derfor, at hendes søn og hans veninde var blevet opsøgt af manden i den sorte bil, der tilbød et lift.

Østjyllands Politi vil gerne have kontrakt til manden i den sorte bil.

Politiet vil gerne afklare, hvem manden er, og hvad hans hensigt har været.

Oplysninger i sagen kan gives til Østjyllands Politi på telefon 114.