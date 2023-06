Med hjælp fra borgere i Varde-området har Syd- og Sønderjyllands Politi anholdt en 27-årig mand og sigtet ham for blufærdighedskrænkelse.

Det skriver Politikredsen i en pressemeddelelse.

Den 27-årige mand er fra Esbjerg og er sigtet for at have krænket to kvinder i Varde og Tistrup i løbet af den seneste uge.

Den sigtede har delvis erkendt forholdene og er løsladt efter endt afhøring.