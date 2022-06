Lyt til artiklen

I løbet af den seneste uge har Nordjyllands Politi modtaget 15 anmeldelser for det samme.

Og mange flere er sikkert berørt.

Det skriver TV2 Nord.

Ukendte gerningsmænd raserer nemlig i Aars området. Og deres mål er ifølge politiet forunderligt.

»De går efter gasflasker. Jeg skal være ærlig at sige, at jeg ikke forstår det og ikke aner, hvad tyvene vil med dem,« siger Ann-Britt Miller, fungerende politikommissær ved Nordjyllands Politi, til B.T.

»Det er ikke noget, vi har oplevet før. Måske at der bliver taget en enkelt gasflaske hist og her, men det her er noget andet.«

Ud over de 15 anmeldelser forventer kommissæren, at flere vil rulle ind.

»Mange opdager jo ikke, at gasflasken er forsvundet med det samme. Det er først noget, de bemærker, når der skal gang i grillen. Derfor er det plausibelt, at mange flere har fået stjålet deres gasflaske end dem, vi kender til nu,« siger hun.

Af samme grund er det svært for politiet at fastlægge et mønster for gerningsmændene. Men Ann-Britt Miller understreger, at politiet gør, hvad de kan og tager de anmeldelserne alvorligt.

»Vi efterforsker sagerne, og derfor er det også svært for mig at sige så meget på nuværende tidspunkt,« siger hun og fortsætter:

»Vi ved ikke hvem gerningsmændene er, men jeg har svært ved at forestille mig, at det ikke skulle være de samme tyve, der har været på spil i alle sagerne,« siger hun.

Politiet har på nuværende tidspunkt nogle af de forsvundne gasflasker i deres varetægt. Men hvordan de er endt der, kan kommissæren altså ikke komme nærmere ind på.

I den forbindelse har kommissæren en appel til beboere i området.

»Mærk jeres gasflasker, så de er til at kende. For ellers kan det være svært at skelne dem fra hinanden, hvis og når de kommer ind til os.«

Hun opfordrer desuden folk til at låse gasflaskerne fast og beder alle, der kunne have informationer om at henvende sig på 1-1-4.

»Hvis man har set eller hørt noget, eller spotter mistænkelige biler eller mennesker omkring haver og garager, hvor gasflaskerne typisk er, så vil vi meget gerne vide det.«