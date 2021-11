TV 2 kaldte det både 'et underholdningshit' og 'stærkt vanedannende', da kanalen for nylig præsenterede sin nye satsning 'Hvem holder masken?'.

Men noget tyder på, at hittet udebliver. Og at det er mere vanedannende at slukke for tv'et end at gætte på, hvilken kendt dansker der gemmer sig i et æggemadskostume.

Med 849.000 seere kom programmet godt fra start, da det havde premiere 6. november. Men siden har seere i hobetal mistet interessen.

Andet program havde kun 733.000 seere, mens endnu godt 100.000 fandt noget andet at lave i programmets tredje uge end at se sangerinden Hanne Boel blive afsløret som den person, der havde gemt sig inde i et dådyrkostume fra starten. Det valgte 613.000 at se.

Sangeren Hanne Boel smed masken i tredje afsnit af programmet. Foto: Lasse Lagoni/ TV 2 Vis mere Sangeren Hanne Boel smed masken i tredje afsnit af programmet. Foto: Lasse Lagoni/ TV 2

Alligevel kan TV 2 nu afsløre, at man vil lave endnu en sæson af gættekonkurrencen.

»'Hvem holder masken?' fik intet mindre end en fremragende start og slog blandt andet 'Vild med dans', så vi var forberedte på, at så flotte premieretal nok ikke ville vare sæsonen ud,« skriver TV 2-redaktør Thomas Richardt Strøbech i en mail til B.T.

Han hæfter sig ved, at programmet – trods de faldende tal – fortsat ligger i top ti over ugens mest sete programmer.

»Det er ikke atypisk, at seere falder fra underholdningsprogrammer midt i en sæson for så at vende tilbage hen mod slutningen, men vi gør os selvfølgelig umage med, at alle afsnit helst skal være lige spændende. Jeg håber også, at det lidt tidligere sendetidspunkt fra på lørdag umiddelbart efter vores julekalender 'Kometernes jul' kan gøre en positiv forskel for blandt andet børnefamilierne.«

Skal du se næste afsnit af 'Hvem holder masken?'

Programmet er oprindelig et sydkoreansk format, men er siden blevet et globalt fænomen med produktioner i 46 lande.

I USA har store stjerner som Bobby Brown, Lil'Wayne, La Toya Jackson og Beverly Hills-stjernen Tori Spelling deltaget i programmet, der i grove træk handler om, at kendte mennesker synger og danser iført vilde kostumer, hvorefter programmets såkaldte detektiver skal gætte, hvilken kendis der gemmer sig inde i dragten.

I Danmark består detektivpanelet af Frederik Cilius, Mille Dinesen, Sofie Jo Kaufmanas og Peter Frödin, mens programmets vært er Ibi Støving.

Hverken deltagere eller detektiver kan vinde noget, men bliver man af publikum valgt til at være aftenens dårligste optrædende, straffes man ved at skulle afsløre sig selv og udgå af programmet.

Vi mangler stadig at få afsløret, hvem der gemmer sig inde i Bulldog, Ananas og Æggemad. Vis mere Vi mangler stadig at få afsløret, hvem der gemmer sig inde i Bulldog, Ananas og Æggemad.

Det er foreløbig sket for Jimmy Jørgensen, Jesper Binzer, Hanne Boel og Jeanette Ottesen.

»Her i sæson ét har vi brugt meget energi på at etablere gættelegen og understrege, at det her ikke er en sangkonkurrence. Det er lykkedes så fint, så når programmet vender tilbage til næste år – og det gør det – kan vi fokusere endnu mere på dem, det hele handler om og deres motivationer for at være med, så konkurrencen – det absurde til trods – føles mere ægte, og man får endnu mere lyst til at følge sine favoritter,« skriver TV 2-redaktør Thomas Richardt Strøbech uden dog at uddybe hvordan.

»Samtidig skalerer vi showet op – blandt andet med flere medvirkende. Så det bliver forhåbentligt både endnu sjovere og endnu sværere, når vores detektivbureau skal forholde sig til hele tolv helt nye fantastiske forklædninger.«