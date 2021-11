»Jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde med resten af direktionen.«

Sådan udtalte Sine Dolberg tidligere på året, da hun tiltrådte som HR-direktør for Lidl Danmark. Men glæden blev kort.

For her under et år senere, har hun allerede sagt op.

Årsagen løfter Sine Dolberg selv sløret for på sin LinkedIn.

»På baggrund af uenighed om den fremtidige HR-strategi i Lidl Danmark har jeg valgt at fratræde min stilling som HR-direktør,« skriver hun.

Det er ikke første gang i år, at der er udskiftning i direktionen. Tidligere i år var det helt på toppen, at en ny herre blev skiftet ind.

Det skete, da man hentede den 38-årige Jens Stratmann ind som ny direktør.

Han kom fra en stilling som salgsdirektør i Sydtyskland, hvor han stod i spidsen for intet mindre end 1.400 Lidl-butikker og 34.000 medarbejdere.

Jens Stratmann overtog posten som direktør fra Dirk Fust. Sidstnævnte får en stor tak med på vejen i Sine Dolbergs skriv på LinkedIn.

B.T har rakt ud efter Lidl Danmark, der i en mail skriver, at virksomheden ikke kommenterer på konkrete personalesager.

Sine Dolberg kan se tilbage på syv år hos Lidl Danmark, hvor hun også har haft titler som både distriktschef og uddannelseschef.

Lidl har været til stede på det danske marked siden 2005, og har i dag 133 butikker og 3.100 medarbejdere i Danmark.