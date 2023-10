12 timer efter terrorangrebet i Bruxelles, hvor to svenske fodboldfans mistede livet, har belgisk politi skudt den formodede gerningsmand.

Nu skriver flere belgiske medier, at den formodede gerningsmand er den 45-årige Abdesalem Lassoue, der i flere år har levet illegalt i Belgien.

Ifølge Belgiens premierminister, Alexander De Croo, har Abdesalem Lassoue svoret troskab til terrorgruppen Islamisk Stat.

Den formodede gerningsmand delte en video på sociale medier før angrebet, hvor han sværgede troskab til Islamisk Stat og sagde, at han havde dræbt svenskere for at »hævne muslimer«.

Ifølge belgiske medier er den formodede gerningsmand 45-årige Abdesalem Lassoue, der i flere år har levet illegalt i Belgien.

I de videoer kan man se, at han har en orange jakke på – under angrebet var gerningsmanden iført en orange jakke og hvid motorcykelhjelm.

Belgisk politi bekræfter, at de har dræbt den formodede gerningsmand tirsdag morgen.

09.45 skød de en mand i en orange jakke, der befandt sig på en café i området Cage aux Ours i Schaerbeek, der er en forstad til den belgiske hovedstad Bruxelles. Angiveligt bar han et våben magen til det, der blev brugt til angrebet mandag aften.

Ifølge den belgiske avis Het Laatse Nieuws kom Abdesalem Lassoue til Belgien i november måned 2019, hvor han søgte asyl.

Politiet ved den café, hvor den formodede gerningsmand er blevet dræbt i Schaerbeek. Foto: James Arthur Gekiere/AFP/Ritzau Scanpix

I oktober måned 2020 blev hans asylansøgning afvist. Siden forsvandt han og skulle have levet illegalt i den store forstad Schaerbeek.

I løbet af natten ransagede belgisk politi Abdesalem Lassoue lejlighed i Huart Hamoirlaan i Schaerbeek.

Het Laatse Nieuws skriver videre, at han er en kendt radikaliseret terrorist, der flere gange har været i myndighedernes søgelys for forskellige lovovertrædelser.

The Brussels Times skriver, at han i Tunesien har været anklaget for terrorhandlinger.