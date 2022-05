På hverdage kører der i dag 18.000 bilister på Marselis Boulevard i Aarhus. Men når Marselistunnelen, et anlægsprojekt til knap tre milliarder kroner, er etableret, kommer en stor del af trafikken under jorden i tunnelen.

Det betyder, at trafikken på Marselis Boulevard bliver markant mindre. Og det skaber nye muligheder for området, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

I en kommende høringsperiode skal visionen for fremtidens Marselis Boulevard klarlægges, og det har aarhusianerne mulighed for at være med til at påvirke.

»Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan få revitaliseret Marselis Boulevard og få skabt et nyt by- og gaderum,« lyder det blandt andet fra Steen Stavnsbo (C), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Aarhusianerne kan derfor frem til 13. juni afgive høringssvar om planerne – skal der gendannes alléer og avenuer på tværs, skal boulevarden være mere grøn, eller skal der være plads til mere beboerparkering, spørger kommunen om.

Byggeriet af Marselistunnelen blev vedtaget i byrådet helt tilbage i 1997. I efteråret indgik man en partnerskabsaftale mellem staten og Aarhus Kommune om den tunnel, der skal forbinde Aarhus Havn med E45.

Tunnelen skal være 1,9 kilometer lang. Ifølge planen skal byggeriet, der er det største anlægsprojekt nogensinde i kommunens historie, gå i gang i 2025.

Aarhus Kommune selv skal bidrage med 600 millioner kroner til projektet, som anslås at komme til at koste 2,702 milliarder kroner.

Høringsprocessen om Marselis Boulevard er en del af den indledende høring om Marselistunnelen.

Vejdirektoratet inviterer i også samarbejde med Aarhus Kommune til et borgermøde om Marselistunnelen og ny Marselis Boulevard 31. maj på Marselisborg Gymnasium.

På mødet vil Vejdirektoratet fortælle om den overordnede proces for en miljøkonsekvensvurdering og skitseprojektering af Marselistunnelen.