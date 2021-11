Mandag formiddag underskrev finansminister Nicolai Wammen (S), transportminister Benny Engelbrecht (S), borgmester Jacob Bundsgaard (S) og rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (V) en partnerskabsaftale mellem staten og Aarhus Kommune om Marseilis-tunnelen.

Det betyder, at det nu bliver sat dato på et gammelt løfte fra byrådet om en tunnel, der skal forbinde Aarhus Havn med E45. Tunnelen skal være 1,9 kilometer lang.

Byggeriet af Marselistunnelen blev vedtaget i byrådet helt tilbage i 1997.

»I to årtier har vi arbejdet for en tunnel under Marselis Boulevard, der vil flytte den tunge trafik væk fra byrummet i det sydlige Aarhus og skabe både ro og renere luft, men også give bedre adgang til Aarhus Havn og sikre gode vilkår for erhvervslivet i og omkring Aarhus,« skriver Jacob Bundsgaard på sin Facebook-profil og tilføjer:

»Projektet er et statsligt byggeprojekt, og vi skylder Folketinget og finansminister Nicolai Wammen en stor tak for at afsætte 2,1 milliarder kronertil projektet.

En stor dag for Aarhus og byens fremtid.«

Af den nye aftale lyder det, at Aarhus Kommune selv skal bidrage med 600 millioner kroner til projektet, som anslås at komme til at koste 2,702 milliarder kroner.

Ifølge planen skal byggeriet, der er det største anlægsprojekt nogensinde i kommunens historie, gå i gang i 2025.

