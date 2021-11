Vestre Store Kapel på Vestre Kirkegård i Aarhus er under renovering, og i den forbindelse er der fundet asbestrester i krybekælderen.

Forureningen er konstateret i forbindelse med en renovering af kontorfaciliteterne i kapellet, hvor det har været nødvendigt blandt andet at kigge på varmerørene i kælderen.

Her har håndværkere fundet asbestaffald fra gammel isolering.

Da det gik op for håndværkerne, at der var tale om asbestrester, blev kælderen lukket af, mens Arbejdstilsynet blev orienteret.

Et skadeservicefirma har siden fjernet forureningen.

Få flere nyheder fra Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Læs flere nyheder fra os på bt.dk/aarhus, og følg os på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





»Vi har ikke tidligere haft viden om, at der kunne være asbestrester i kælderen, og efter fundet har vi med det samme sat gang i, at den bliver renset,« siger Kim Gulvad Svendsen, bylivschef i Teknik og Miljø, i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Vi har underrettet både Arbejdstilsynet, 3F og vores egen arbejdsmiljøorganisation, så vi kan få afklaret, i hvilket omfang der er medarbejdere eller andre, som kan have været i nærheden af forureningen.«

Teknik og Miljø er i gang med at undersøge, hvilke ansatte der kan have haft deres gang i kælderen, og derfor opfordrer han de tidligere ansatte, hjemløse eller andre, der har været i kælderen til at henvende sig til Teknik og Miljø.

Det er både Teknik og Miljø og det private firma Danjord, som har stået for driften på kirkegården.

Skadeservicefirmaet har desuden gennemgået resten af bygningen, og alt øvrig isolering er indkapslet, som den skal være. Der er derfor ikke behov for oprydning andre steder end i kælderen.