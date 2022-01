Prøv at gætte straffen for den her forbrydelse:

44-årig mand dømmes for tre gange at have gennembanket moren til sit lille barn samt truet hende talrige gange på sms og Messenger.

Dommerens beslutning? Han slap for fængsel.

Og her et andet eksempel:

Her ses sløret billede af den syriske indvandrer og rollemodel for, hvordan asylansøgere og flygtninge skal opføre sig over for danske piger. Han blev i september dømt for vold og talrige trusler mod sin ekskæreste. Alligevel skal hans dom ikke afsones bag tremmer, da han kun fik otte måneders betinget fængsel. Foto: Heidi Smith Vis mere Her ses sløret billede af den syriske indvandrer og rollemodel for, hvordan asylansøgere og flygtninge skal opføre sig over for danske piger. Han blev i september dømt for vold og talrige trusler mod sin ekskæreste. Alligevel skal hans dom ikke afsones bag tremmer, da han kun fik otte måneders betinget fængsel. Foto: Heidi Smith

19-årig blev dømt for sammen med andre at have banket og voldtaget en pige på 15 år i et skur på en skole.

Straf?

Han blev dømt tre år og seks måneder bag tremmer. Under halvdelen af strafferammen på otte år.

Begge domme er eksempler på, at gerningsmanden bag forbrydelser får en langt mildere dom, end strafferammen giver mulighed for.

Se domme: Så billigt slipper dømte 25. september 2020 ved Retten i Næstved: Forbydelse: 19-årig begår sammen med tre andre vold og voldtægt mod en 15-årig pige i et skur på en skole. Samtidig filmer en anden person det hele og lægger på internettet.

19-årig begår sammen med tre andre vold og voldtægt mod en 15-årig pige i et skur på en skole. Samtidig filmer en anden person det hele og lægger på internettet. Mulig dom: Strafferammen for voldtægt og vold er op til otte års fængsel.

Strafferammen for voldtægt og vold er op til otte års fængsel. Dom: Fængsel i tre år og seks måneder. 9. september 2021 ved Retten i Viborg: Forbrydelse: 51-årig mand gennembanker sammen med en bekendt en anden mand i hans private hjem. Manden får blødninger i hjernen, flere brud på ribbenene og bliver dagen efter fundet død.

51-årig mand gennembanker sammen med en bekendt en anden mand i hans private hjem. Manden får blødninger i hjernen, flere brud på ribbenene og bliver dagen efter fundet død. Mulig dom: Strafferammen for vold med døden tilfølge er 10 år (anklageren gik efter 8 år)

Strafferammen for vold med døden tilfølge er 10 år (anklageren gik efter 8 år) Dom: Den 59-årige fik 6 års fængsel. 2. oktober 2020 ved Retten i Odense: Forbydelse: To kvinder og en mand blev dræbt, da beruset 26-årig i sin tonstunge Porsche Cayenne kørte op bag i de dræbtes bil med mindst 154 kilometer i timen. Han flygtede efter vanvidskørslen.

To kvinder og en mand blev dræbt, da beruset 26-årig i sin tonstunge Porsche Cayenne kørte op bag i de dræbtes bil med mindst 154 kilometer i timen. Han flygtede efter vanvidskørslen. Mulig dom: Op til otte års fængsel for vanvidskørsel med døden som følge.

Op til otte års fængsel for vanvidskørsel med døden som følge. Dommen: Den 26-årige fik tre års fængsel. Kilde: Dombøger og fyens.dk.

B.T. er i besiddelse af et fortroligt dokument, som Justitsministeriet har sendt ud til Folketingets retsordførere.

Her står, at der er konstateret 'en meget stor afstand mellem strafferammer og faktisk idømt straf – selv i sager af meget grov beskaffenhed'.

Videre står, at der iværksættes en 'uafhængig undersøgelse, der skal afdække forholdet mellem strafniveauet for overtrædelse af straffeloven og de gældende strafferammer'.

TIP OS: Har du oplevet, at gerningsmanden bag en grov forbrydelse har fået lav straf? Skriv til Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

Helt konkret skal undersøgelsen laves af et udvalg bestående af en landsdommer, en byretsdommer, en forsvarsadvokat, en strafferetsprofessor plus en repræsentant fra både Rigsadvokaten og Justitsministeriet.

»Partierne bag politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale har konstateret, at der i dag er meget stor afstand mellem strafferammer og den straf, der rent faktisk bliver idømt ved domstolene,« siger justitsminister Nick Hækkerup.

Heidi Smith er et af voldsofrene, der har oplevet, at straframmerne ikke udnyttes.

I september blev hendes eksmand, der tidligere har været udnævnt som rollemodel for indvandrere, dømt for de her tre former for vold:

En gang for at have givet Heidi Smith så mange slag, at hun faldt om og slog kæbepartiet, da det ramte gulvet.

Anden gang har han taget fat i hendes hår og skubbet hende bagover, så hun slog hovedet ind i et køkkenskab.

Og tredje gang tog han fat i hendes ansigt og pressede hendes overlæbe op mod hendes fortænder, så hun fik en skade på overlæben.

Ud over det har han i alt 13 gange truet hende og hendes nærmeste familie voldsomt på Messenger elller sms.

Han endte med at blive idømt otte måneders fængsel, selv om strafferammen er op til tre års fængsel for volden.

Men fordi han ikke tidligere var straffet, slap han for at skulle bag tremmer.

Heidi Smith, hvad tænker du som voldsoffer om, at det nu skal undersøges til bunds, hvordan strafferammen bliver brugt?

»Man bliver super glad og tænker, at man har været med til at sætte fokus på et stort problem,« siger hun.

Men så knækker Heidi Smiths stemme over.

»Første step er jo at erkende, at der er et problem. Hver gang politikerne lufter noget, så giver det en snert af håb. Men det er farligt, for hvis det så ikke bliver til noget, så knækker man sammen igen,« siger hun og snøfter.

Lad os hoppe til en helt anden sag.

I sommers bragede en beruset 26-årig i sin Porsche Cayenne med minimum 154 kilometer i timen ind i en Citroën C4 ved Bogense på Fyn og dræbte tre personer.

Til højre på billedet ses Inge, der en af de tre dræbte personer, da en 26-årig beruset bragede ind i en bil på fynsk landevej. På billedet ses hun sammen med sin mand gennem 47 år, der hedder Per Sleimann. Han er tidligere stået frem i B.T. Foto: Privat. Vis mere Til højre på billedet ses Inge, der en af de tre dræbte personer, da en 26-årig beruset bragede ind i en bil på fynsk landevej. På billedet ses hun sammen med sin mand gennem 47 år, der hedder Per Sleimann. Han er tidligere stået frem i B.T. Foto: Privat.

Straf?

Han fik tre år bag tremmer, selv om strafferammen er op til otte års fængsel.

Politimanden Jacob Kjær Christensen mistede sin lillebror, mor og faster i ulykken.

Han føler ikke, straffen gør op for det tab og den sorg, han skal leve med resten af sit liv.

Et mareridt, der igen i år har betydet en hård jul at komme igennem.

»Personligt er jeg glad for, at emnet tages op, da jeg har undret mig meget over den milde dom, gerningsmanden fik,« siger han og tilføjer:

»Som nærmeste pårørende vil det bare være godt at se handling bag det, den kommende undersøgelse viser.«

Nick Hækkerup vil først se resultatet af den uvildige undersøgelse, inden han gør sin stillingtagen op.

»Jeg forventer, at undersøgelsen vil danne et solidt fundament for en efterfølgende politisk drøftelse af, hvad undersøgelsen giver anledning til,« siger ministeren.

I forvejen er det for nylig kommet frem, at et enigt Folketing har besluttet at gøre det langt sværere for dømte at få strafrabat efter lang ventetid hos politi og domstole.

Den beslutning blev taget, efter en stribe ofre for kriminalitet, hvor dømte fik strafrabat, er stået frem i en B.T.-serie.