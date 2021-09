Han var rollemodel for, hvordan mandlige flygtninge og asylansøgere skulle opføre sig over for kvinder i Danmark.

Nu er han selv dømt for trusler og grov vold mod sin ekskæreste Heidi Smith, der er mor til deres lille datter på tre år.

Retten i Sønderborg har afgjort, at han tre gange har begået forskellige former for grov vold mod ekskæresten.

Og så er han dømt for i alt at true hende 14 gange på Messenger eller Facebook med grumme ord som disse:

Her ses sløret billede af den syriske indvandrer og rollemodel for, hvordan asylansøgere og flygtninge skal opføre sig over for danske piger. Han er nu tiltalt for 21 gange at begå vold eller alvorlige trusler. Da sagen endnu ikke er blevet afgjort ved byretten, har B.T. derfor valgt ikke at skrive hans navn. Foto: Heidi Smith Vis mere Her ses sløret billede af den syriske indvandrer og rollemodel for, hvordan asylansøgere og flygtninge skal opføre sig over for danske piger. Han er nu tiltalt for 21 gange at begå vold eller alvorlige trusler. Da sagen endnu ikke er blevet afgjort ved byretten, har B.T. derfor valgt ikke at skrive hans navn. Foto: Heidi Smith

»Snakker du med andre fyre, så knepper jeg dig og dem og din familie,« skrev han.

Og 3. maj 2019 skrev han følgende til ekskæresten:

»Hvis du var en mand, så har jeg åbnet din kran og kneppet dig sønder og sammen. Bare tak Gud for det. Du er bare billig og sælger dig selv til alle tabere,« skrev han.

30. juli 2019 skrev han, at Heidi Smith vil fortryde den dag, hun blev født.

Her er rollemodellens vilde trusler Se truslerne Retten i Sønderborg har dømt syrisk indvandrer og rollemodel for at have begået: 9. juli 2018: »Hvis min datter fejler noget, så river jeg hjertet ud af XX (navn er B.T. bekendt. red).«

»Hvis min datter fejler noget, så river jeg hjertet ud af XX (navn er B.T. bekendt. red).« 30. juli 2018: »Jeg knepper dig og ham!!! Du skal bare passe på nu!!«

»Jeg knepper dig og ham!!! Du skal bare passe på nu!!« 5. august 2018: »Hvis du laver nogen numre, så det kun er dig, der har samværet, så slagter jeg hele din familie.«

»Hvis du laver nogen numre, så det kun er dig, der har samværet, så slagter jeg hele din familie.« 7. august 2018: »Jeg skal være en gæst, der besøger (navn er fjernet red.), så river jeg dit hoved af foran dig! Tro mine ord!«

»Jeg skal være en gæst, der besøger (navn er fjernet red.), så river jeg dit hoved af foran dig! Tro mine ord!« 18. november 2018: »At du snakker med andre fyre, så knepper jeg dig og dem og din familie. Jeg siger det her for sidste gang!!! HVIS JEG NOGENSINDE HØRE NOGET, SER NOGET, SÅ BLIVER DET GRIMT!!!!!!! Du vil slet ikke forestille dig, hvad jeg er i stand til!!«

»At du snakker med andre fyre, så knepper jeg dig og dem og din familie. Jeg siger det her for sidste gang!!! HVIS JEG NOGENSINDE HØRE NOGET, SER NOGET, SÅ BLIVER DET GRIMT!!!!!!! Du vil slet ikke forestille dig, hvad jeg er i stand til!!« 29. januar 2019: »Jeg skider på hende og alle dine tabervenner, bare så du ved det. De skal bare træde forkert en gang, og så slagter jeg dem.«

»Jeg skider på hende og alle dine tabervenner, bare så du ved det. De skal bare træde forkert en gang, og så slagter jeg dem.« 8. maj 2019: »Tro mine ord. Den dag jeg ser dig med en anden mand i nærheden, så vil I får at se, hvad der sker: Ingen i verden kan beskytte dig, når det kommer til stykket, og det ved du.«

»Tro mine ord. Den dag jeg ser dig med en anden mand i nærheden, så vil I får at se, hvad der sker: Ingen i verden kan beskytte dig, når det kommer til stykket, og det ved du.« 5. marts 2019: »Jeg vil kneppe dig og din (navnet er fjernet red.) den dag, jeg ser en anden røre min (navnet er fjernet red.)...Husk bare det så du ikke får et hjerteanfald den dag.«

»Jeg vil kneppe dig og din (navnet er fjernet red.) den dag, jeg ser en anden røre min (navnet er fjernet red.)...Husk bare det så du ikke får et hjerteanfald den dag.« 13. april 2019: »Når jeg fanger dig om 10 år, jeg vil kneppe dig sønd og sammen. Det skal du være sikker på. Glæd dig.«

»Når jeg fanger dig om 10 år, jeg vil kneppe dig sønd og sammen. Det skal du være sikker på. Glæd dig.« 3. maj 2019: »Hvis du var en mand, så har jeg åbnet din kran og kneppet dig sønd og sammen. Bare tak Gud for det. Du er bare billig og sælger dig selv til alle tabere.«

»Hvis du var en mand, så har jeg åbnet din kran og kneppet dig sønd og sammen. Bare tak Gud for det. Du er bare billig og sælger dig selv til alle tabere.« 13. juni 2019: »Tag den eller så smadre jeg dit hjem. Nu!!! Fuck dig. Vent og se. Jeg boller jer nu.«

»Tag den eller så smadre jeg dit hjem. Nu!!! Fuck dig. Vent og se. Jeg boller jer nu.« 30. juli 2019: »Hey, din lille luder jeg har set, hvad du skriver om mig og har hørt nok. Jeg knepper dig, når jeg ser dig, vent og se.« Og »Du vil fortryde den dag, du blev født, når vi ses.« Kilde Dommen fra Retten i Sønderborg.

»Hey, din lille luder jeg har set, hvad du skriver om mig og har hørt nok. Jeg knepper dig, når jeg ser dig, vent og se,« lød beskeden på Messenger.

Og senere samme dag skrev han det her:

»Du vil fortryde den dag, du blev født, når vi ses.«

De tre gange vold mod Heidi Smith er sket på den her måde:

»Sandheden om hans måde at være på er så langt fra, hvad han udgiver sig for at være,« siger Heidi Smith (til højre i billedet), der sammen med sin veninde Sanne Uldall møder B.T. Vis mere »Sandheden om hans måde at være på er så langt fra, hvad han udgiver sig for at være,« siger Heidi Smith (til højre i billedet), der sammen med sin veninde Sanne Uldall møder B.T.

Helt konkret er han kendt skyldig i en gang at have givet hende så mange slag, at hun faldt om og slog kæbepartiet, da det ramte gulvet.

Anden gang har han taget fat i Heidi Smiths hår og skubbet hende bagover, så hun slog hovedet ind i et køkkenskab.

Og tredje gang tog han fat i hendes ansigt og pressede hendes overlæbe op mod hendes fortænder med skade på overlæben til følge, står der i dombogen.

»Det har været rigtig hårdt at være det her igennem. Men dommen viser, at jeg har gjort det rigtige ved at tage sagen i retten,« siger Heidi Smith.

Det hele har været ret så ambivalent Heidi Smith

I alt er han blevet dømt otte måneders fængsel for volden og de mange trusler.

Ifølge dombogen skyldes straffen, der er mindre end den, anklagemyndigheden gik efter, at det er første gang, han er dømt skyldig for kriminalitet.

Han er ellers dømt skyldig i 17 af de 21 tiltaler, anklagemyndigheden havde rejst.

Men hvis han ikke begår kriminalitet i to år, og udfører 150 timers samfundstjeneste, skal han ikke afsone straffen.

Mange flygtninge og asylansøgere kender ikke spillereglerne i Danmark Den dømte rollemodel i lokalt medie

Selv har han ellers som ejer af et diskotek advaret om, hvordan asylansøgere opfører sig, når de er i byen.

Han har endda i et landsdækkende medie sagt, at nogle piger næsten begyndte at græde, fordi mændene med mellemøstlig herkomst gik for langt med deres adfærd.

Advarsler om flygtninges opførsel betød, at han blev gjort til rollemodel af foreningen Venligboerne.

Helt konkret bad en venligboer ham om på arabisk at fortælle asylansøgere, hvordan man i hvert fald ikke skal gøre, hvis man forsøger at score en kvinde i Danmark.

Altså som en rollemodel til 'mand til mand' at oplyse, hvordan man opfører sig over for kvinder her i landet.

Selve dommen faldt i mandags.

Lige på den dag Heidi Smith og mandens datter havde tre års fødselsdag.

»Det hele har været ret så ambivalent. Godt nok er han blevet dømt for næsten alle anklager om vold og trusler. Men han slipper altså for at afsone din dom,« siger hun og tilføjer:

»Så det var også lidt gravøl, jeg følte jeg fik på min datters fødselsdag.«

Heidi Smith håber dog på, at hun nu kan hjælpe andre til at stå frem, hvis de oplever noget lignende.

»Det er virkelig et lys i mørket for mig, at jeg efter at have stået frem med mine egne oplevelser håber, at jeg kan hjælpe andre til også at turde stå frem. Det er så vigtigt,« siger hun.

Det er ikke endnu afgjort, om sagen skal ankes til Vestre Landsret. Venligboerne afviser i øvrigt at have noget samarbejde med den dømte i dag og vil ikke blandes ind i sagen.

B.T. har valgt ikke at bringe dømtes navn, da han fik otte måneders betinget fængsel.