Endelig.

Mere end to år og en måned - helt præcis 773 dage - efter B.T. første gang afslørede strafrabat til kriminelle ved lange ventetider, har politikerne på Christiansborg vedtaget at stramme reglerne.

Torsdag har et fulstændig enigt Folketing fra rød til blå blok besluttet at gøre det langt vanskeligere for dømte kriminelle at få billigere straf på grund af den lange sagsbehandlingstid hos politi og domstole.

Listen af ofre for kriminalitet, hvor dømte har fået strafrabat, er lang.

For Silas Lund endte en bytur i København med en brækket næse, en hjernerystelse og flere tandskader. Hele 532 dage gik der fra anmeldelse til Københavns Politi, til selve dommen for vold blev afsagt 12. september 2019. Den voldsdømte slap så for fængsel grundet ventetiden. Foto: Privat Vis mere For Silas Lund endte en bytur i København med en brækket næse, en hjernerystelse og flere tandskader. Hele 532 dage gik der fra anmeldelse til Københavns Politi, til selve dommen for vold blev afsagt 12. september 2019. Den voldsdømte slap så for fængsel grundet ventetiden. Foto: Privat

Helt konkret har ofre for vidt forskellige forbrydelser som Silas Lund, Jeanica Holm Christiansen, Karen Kjelsmark, Jørn Lavdal og Natasha Mortensen alle oplevet, at den dømte er endt med strafrabat.

»Det er krænkende over for de ofre, der har oplevet, at en straffesag har trukket ud i måneder eller måske år, når de herefter kan opleve, at gerningsmanden får nedsat sin straf af samme grund,« siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

Sidste år kom det i B.T. frem, at dømte i 68 sager siden 2014 har fået mildere domme på grund af ventetiden.

»Det kan i sidste ende – særligt i sager om alvorlig kriminalitet – udfordre ofrenes tillid til retssystemet, hvis lang sagsbehandlingstid fører til, at gerningspersonen får nedsat sin straf,« siger Nick Hækkerup og tilføjer:

»Derfor er jeg utrolig glad for, at et bredt flertal i Folketinget i dag har stemt for at begrænse anvendelsen af strafnedsættelse til kriminelle for lang sagsbehandlingstid.«

Men hvorfor gøres det så ikke helt slut med strafrabat ved lang ventetid for alle kriminelle?

Ministeren slår fast, at det vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvis muligheden for strafrabat fuldstændig fjernes for de gerningsmænd, der er uden skyld i den forsinkede sagsbehandling.

Som det i B.T. er kommet frem, er der under den nu tidligere lov givet strafrabat, selv om gerningsmanden med den ene forbrydelse efter den anden selv har forsinket sagsbehandlingstiden.

Eksempelvis fik gerningmanden YJ markant strafrabat til trods for, at han med talrige forbrydelser - i alt 66 - selv medvirkede til at forsinke politiets efterforskning, hvilket Københavns Vestegns Politi har erkendt til B.T.

Og i en anden sag har advokaturchef hos Østjyllands Politi erkendt, at der blev givet strafrabat, selv om det var gerningsmanden CO, der med talrige forbrydelser, selv var skyld i forsinkelsen.

Nick Hækkerup forventer da også, at den helt nye lovændring - sammen med flere nyansatte betjente - vil betyde fald i strafrabatten for lang ventetid.

»Det er min klare forventning, at vi fremover vil se færre eksempler på strafnedsættelse på grund af lang sagsbehandlingstid,« siger ministeren.