Julepriskrigen mellem landets supermarkedskæder er den seneste uge brudt ud i fuldt flor, og i de kommende dage får kampen så endnu mere fart på.

Nye tilbudsaviser kom onsdag på gaden, og de indeholder priser, som i nogle tilfælde slår bunden fuldstændig ud af markedet og beskrives som »uhørte og lidt åndssvage« af en førende ekspert.

I sidste uge vakte Rema 1000 og Netto i den grad opsigt, da de sendte tilbudsaviser på gaden med historisk lave priser på Lurpak-smør og flæskesteg.

Og i denne uge har de to kæder bidraget til at skrue voldsomt op for blusset igen.

Hos Rema 1000 og Bilka kan en halv liter piskefløde nu fås for sølle 2,95 kroner, hvilket er en besparelse på 17 kroner.

Ugens pris på 2,95 er en krone lavere end på noget tidspunkt i nogen kæde i julen 2020 og mindst en krone billigere end samtlige konkurrenter, da aviserne udkom onsdag.

Hos Netto har man i den kommende tilbudsavis sænket prisen på en pakke Kærgården til 3,95 kroner, hvilket også er helt uhørt billigt, hvis man sammenligner med de laveste priser for julen 2020.

Og som om de to discountkæders tilbudskrig ikke var nok, har Coop også meldt sig ind i kampen den kommende weekend.

Her har Coops nye discountsatsning, Coop 365, slået bunden totalt ud af markedet på Lurpak-smør ved at lægge sig ned i 3,65 kroner pakken og altså allerede nu smadre sidste uges prisrekord hos konkurrenterne.

Samtidig har Coop 365 meldt sig ind i flødekrigen. Onsdag morgen var en halv liter fløde prissat til 4,95 kroner hos Coop 365. Torsdag er den sat ned til 2,95 kroner for at kunne matche Bilka og Rema 1000.

Og rygterne i branchen lyder, at flere vilde tilbudsaviser er på vej de kommende dage.

»Det er uhørt og i virkeligheden lidt åndssvage priser, vi ser lige nu. Jeg sagde i sidste uge, at det ikke vil overraske mig, hvis nogle kæder begynder at forære de her varer væk, og det er så næsten der, vi er nu: nede omkring nul kroner,« siger Mogens Bjerre, lektor på CBS:

»Det er meget voldsomt. Det, vi ser her, er, hvad der sker, når kapitalismens konkurrencegen kammer over.«

De seneste dage har de ekstremt lave priser fået både dyrevelfærdsorganisationer og fødevareproducenter til at sætte spørgsmålstegn ved det etiske i at sælge varerne så billigt.

Og Mogens Bjerre mener, de har en pointe.

»Det her er jo bare ren krig for at få kunderne ind. Alle hæmninger er væk. Alle andre hensyn er sat til siden,« siger Mogens Bjerre:

»For nogle kæder passer det helt fint til deres image. I andre kæder skal man passe på, at man ikke støder kunderne og sender de forkerte signaler.«