Kunderne væltede ind i landets supermarkedskæder i den forgangne weekend for at få flæskesteg, smør og andre varer, som har ramt historisk lave tilbudspriser.

Men midt i en absurd jule-priskrig er kritiske røster begyndt at melde sig.

Flere producenter af fødevarer har over weekenden undret sig højlydt over, at supermarkederne har skruet priserne så voldsomt i bund i en tid, hvor råvarepriserne er på vej op.

For hvad betyder det for danskernes opfattelse af, hvad tingene i virkeligheden koster?

»Det er klart: Det her er udtryk for en helt ekstrem konkurrence. Og det er jo fint, at de fri markedskræfter slippes fri,« siger Niels Jensen, direktør for Mærkevareleverandørerne:

»Men det giver selvfølgelig et helt, helt skævt billede af, hvad varerne reelt koster, og hvad varens reelle værdi er. Den her prissætning har intet med virkeligheden at gøre.«

Mange af de varer, der sælges med rabatter på 60, 70 og 80 procent lige nu, er klassiske og velkendte mærkevarer, som supermarkederne bruger som trækplaster.

»Der er jo producenter, som bliver bekymrede for, om de så kan sælge varerne til normalpris, når kunderne får indtryk af, at det er så billigt. Jeg tror ikke, der er mange producenter, som sidder og jubler over at se deres produkter falde helt sammen prismæssigt,« siger Niels Jensen:

»Men jeg må også bare sige, at supermarkederne er i deres gode ret til at prissætte, som de ønsker. Det er et frit marked.«

Også Dyrenes Beskyttelse har meldt sig på banen som kritikere og stemplet de lave priser på flæskesteg som uetiske.

»Vi anbefaler jo selvfølgelig forbrugeren til at købe etisk. Men når man står og kigger ned i køledisken, og du enten kan købe en konventionel flæskesteg til fem kroner eller en økologisk frilandsgris til 150, så er det svært at vælge den til 150,« sagde Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse, mandag til Ekstra Bladet.

Hos Rema 1000, som har været med til at sænke priserne voldsomt i den seneste tilbudsavis, giver man ikke meget for kritikken.

Hvad synes du om supermarkedernes vilde jule-tilbud?

»Det er jo en juletradition, at vi i hele branchen sætter priserne markant ned på de her julevarer. Vi investerer i at få kunderne til at handle hos os,« siger Jonas Schrøder, kommunikationschef for Rema 1000:

»I Rema 1000 har vi sat priserne så lavt i den her omgang, fordi vi gerne vil vise, at vi er Danmarks førende discountkæde. Det er udtryk for sund konkurrence.«

Hvad siger du til, at Dyrenes Beskyttelse kalder det uetisk at sænke prisen for konventionel flæskesteg så meget?

»Man skal jo huske, at der er forskel på, hvad vi betaler for stegen, og hvad vi sælger den til kunderne for,« siger Jonas Schrøder:

»Jeg kan godt forstå, at den konventionelle flæskesteg ser meget billig ud i forhold til den økologiske lige nu, men det er en undtagelse i en kort periode på året. Det ved kunderne også godt.«

Nogle af leverandørerne mener, at de lave priser giver et forkert billede af, hvad tingene reelt koster. Har de ikke ret?

»Det her er udtryk for konkurrence. Det modsatte ville være underligt. Skal vi have statsfastsatte priser? Leverandørerne må forholde sig til, hvad vi betaler dem, og så må vi jo selv om, hvad vi sælgerne den til kunderne for,« siger Jonas Schrøder.