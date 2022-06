Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Alene i går ringede jeg 20 gange. I sidste uge sad jeg i kø som nummer to i flere timer, uden at telefonen bliver taget. Sammenlagt har jeg nok ringet over 50 gange.«

Maja Christensen er en af mange utilfredse kunder, der på umulig vis kan få kontakt til Ticketmasters kundeservice.

Men onsdag får hun virksomhedens direktør, Jakob Lund, i røret, der flere gange i samtalen bliver irriteret på hende.

B.T. har valgt at bringe hele samtalen mellem direktør og kunde, som du kan se i videoen øverst på artiklen.

Maja Christensen er en af mange utilfredse kunder, der ikke kan få kontakt til Ticketmasters kundeservice. I stedet har hun ringet til direktøren. Foto: Pernille Magaard Bøgh Vis mere Maja Christensen er en af mange utilfredse kunder, der ikke kan få kontakt til Ticketmasters kundeservice. I stedet har hun ringet til direktøren. Foto: Pernille Magaard Bøgh

De seneste dage har frustrerede danskere nemlig stået frem med mere eller mindre enslydende historier i B.T.

Penge, der ikke bliver refunderet. Billetter, der ikke kommer frem. Kundeservice, der er umulige at få fat på.

For at konfrontere Ticketmaster med kundeoplevelserne lægger B.T. vejen forbi den udskældte virksomheds kontor på Frederiksberg onsdag. Her får journalisten nummeret på Ticketmasters danske direktør, Jakob Lund, som befinder sig i Aarhus.

»Jeg tager altid telefonen, men I skal sende spørgsmål på mail,« informerer Jakob Lund, da journalisten ringer til ham.

Læs andre utilfredse kunders historie Rasmus raser over Ticketmaster: Det gør jeg aldrig igen

Kritikken hagler ned over Ticketmaster: 'Det værste jeg ved er at føle mig snydt, og det gør jeg her'

Kritikken af Ticketmaster vælter fortsat ind: 'Jeg tør ikke købe billetter hos dem mere

Nu kan de ikke vente mere – spillested gør Ticketmasters arbejde: 'Det har været noget rod'

Påstanden om, at direktøren altid tager telefonen, udnytter B.T. og inviterer 39-årige Maja Christensen fra København ind på redaktionen for at give hende muligheden for at spørge, hvornår hun mon får de billetter til koncerten, som hun har købt og betalt for tilbage i december 2021.

»Som julegave købte jeg billetter til koncert med André Rieu. Det er en gave, der betyder meget for mig, fordi den er til min brors svigerfamilie, der var så søde at invitere mig og min familie til juleaften, efter min far døde sidste år,« fortæller Maja.

Hun er dybt frustreret over, at billetterne endnu ikke er kommet, fordi koncerten finder sted om få dage.

»Billetterne skal til Jylland, inden koncerten den 25. juni, og jeg bor selv på Sjælland. Jeg synes, det er komplet latterligt, at man ikke kan få kontakt til deres kundeservice,« siger Maja.

Men når julegaven at komme frem? Det spørgsmål stiller Maja til direktør Jakob Lund, da hun fanger ham på telefonen.

»Det kan jeg ikke svare på. Jeg kender hverken dit kunde- eller ordrenummer. Send mig en mail, så skal jeg kigge på den,« lyder det fra direktøren.

»Men jeg har kontaktet kundeservice ad flere omgange, jeg bliver mødt med 'brugeren er optaget', ringer til jeres erhvervsservice...,« siger Maja.

Mere når hun ikke at sige, før hun bliver afbrudt af direktøren, der har hævet sin stemme.

Han beskylder Maja for selv hele tiden at afbryde.

»Må jeg snakke færdig. Du afbryder mig hele tiden. Og bliver ved med at stille spørgsmål og spørgsmål hen i hovedet på mig,« siger Jakob Lund med store bogstaver.

Han smækker røret på, da Maja er ved at ønske ham »en fortsat god dag«.

»Nu kender jeg ikke manden, men jeg synes, han er en nar. Han er arrogant og beder mig om at sende en mail, og det kan jeg jo ikke bruge til noget, fordi der ikke er nogen garanti,« siger Maja, efter direktøren afsluttede deres samtale.

Senere samme dag modtager Maja sine billetter fra Ticketmaster.

B.T. har onsdag eftermiddag spurgt Jakob Lund, hvorfor det er så svært for kunder at få Ticketmasters kundeservice i tale?

Og om han selv synes, at det er en ordentlig måde han taler til Maja Christensen, der jo gang på gang har ringet forgæves til firmaets kundeservice?

I en mail til B.T. svarer administrerende direktør Jakob Lund, at man har opjusteret deres kundeserviceressourcer.

»Live-events er tilbage, og det er en spændende tid for mange fans. Med så mange begivenheder, der finder sted denne sommer, hvoraf mange af dem er blevet flyttet eller udskudt, er der stor efterspørgsel efter kundesupport,« skriver han og tilføjer:

»Vi har opjusteret vores kundeserviceressourcer betragteligt og gør alt, hvad vi kan for at sikre, at der bliver taget hånd om fans så hurtigt som muligt.«