Aalborg Kongress og Kulturcenter skrider til handling.

De kan ikke længere vente på, at deres billetudbyder – Ticketmaster – tager sig sammen og betaler pengene for et aflyst arrangement tilbage.

»Proceduren er ellers, at vi beder Ticketmaster om at refundere billetprisen, og så får de styr på det uden problemer. Men det har der altså været her. Derfor tager vi over,« siger Susanne Kabel, pressechef hos AKKC.

Hun forklarer, at de fra kongreshusets side overtager Ticketmasters system og udfører det arbejde, som billetudbyderen ellers selv burde stå for.

»Det er noget, vi kan gøre uden problemer. Vi har adgang til systemet, så det er ikke fordi, det er svært.«

Når det er så simpelt, hvorfor har I så ikke gjort det tidligere?

»Fordi der er en protokol, som vi løbende har været i dialog med Ticketmaster for at få dem til at iværksætte. Men nu er deadline overskredet, og derfor tilbyder vi kunderne refusion via os,« siger Susanne Kabel.

Dialogen med Ticketmaster har været noget udfordret af, at deres system er robotiseret.

»Normalt er det jo smart, men lige nu har de en stor arbejdspukkel, som de døjer med, og det er så vores vurdering, at det ikke skal gå mere ud over de skuffede koncertgæster end nødvendigt,« siger Susanne Kabel.

»De er jo også vores gæster, når de kommer her, selvom det ikke er et event, vi som sådan har stået for. Derfor vil vi gerne give en god oplevelse – aflysningen kan vi ikke gøre noget ved, men vi kan sørge for en refusion, så det gør vi.«

Det aflyste arrangement er en ‘the lord of the rings and the hobbit’-koncert, som der generelt har været en del bøvl med.

»Koncerten har været en rodet omgang. Vi har ikke fået særlig meget at vide, og det har været svært at vide, hvad vi kunne regne med og forholde os til. Det har været noget rod,« siger Susanne Kabel.

Har man billetter til arrangementet, kan man få sine penge tilbage inden sommerferien, ved at henvende sig til AKKC senest 1. juli.