»Aldrig har jeg oplevet så skandaløs en kundeservice.«

Sådan lyder det fra Rasmus Augustesen om kundeservicen hos Ticketmaster, som sælger billetter på nettet.

En lang række kunder har over længere tid været dybt utilfredse med Ticketmaster.

Et kig på anmeldersiden Trustpilot viser, at mange kunder især er rasende over, at Ticketmasters kundeservice er meget svær at få i tale. Præcis som Rasmus Augustesen, 31 år og fra Hvidovre, har oplevet.

Foto: Privat.

Formentlig er det kun via et heldigt og smart opkald, han endte med på sidste dag alligevel at få sine billetter.

Hans meget hårde kamp foregik på den her måde:

I januar bestilte han og kammeraterne tre billetter til Nordic Darts Open i Forum 10. juni.

Altså fem måneder senere.

»Da vi købte billetterne for 1.970 kroner, fik vi besked om, at billetterne vil blive sendt senest 14 dage før eventen. Jeg tænker så ikke mere over det de næste måneder,« siger Rasmus Augustesen.

Forrige weekend begyndte Rasmus Augustesen at undre sig over, at de betalte billetter til fredagens dartarrangement ikke var dukket op endnu.

»Jeg ringer nok over 300 gange til Ticketmasters kundeservice de næste dage,« siger han.

To af gangene lykkes det ham at komme i telefonkø, men det fik han ikke meget ud af.

Tværtimod.

»Den ene gang var jeg i kø som nummer to i tre timer, og til sidst røg jeg bare af linjen. Jeg var tæt på desperat,« siger han.

I torsdags havde han fået nok.

»Det var dagen inden arrangementet, og ud over at jeg havde ringet forgæves 300 gange, så havde jeg sendt mail og skrevet på Facebook og Twitter til Ticketmaster. Jeg havde gjort alt, men uden at komme igennem,« siger han.

Derfor besluttede Rasmus Augustesen at tage ud til Ticketmasters hovedkvarter på Frederiksberg.

»Jeg gik ind i receptionen og fortalte, at jeg i januar havde købt tre billetter til arrangementet om bare en dag. Men jeg fik at vide, at de ikke kunne hjælpe mig, så jeg skulle gå igen,« siger han.

Men pludselig skete der noget.

»En bruger på Facebook havde fået fat i et erhvervsnummer til Ticketmaster, og da jeg ringede på det, blev telefonen taget efter ni opkald,« siger han og fortsætter:

»Det var en ansat, der sagde, at jeg ikke skulle ringe på det nummer igen, men når nu jeg var i røret, så ville hun godt hjælpe.«

Og så skete der noget.

Dagen efter fik han et brev med de tre billetter. Altså samme dag som arrangementet skulle finde sted om aftenen.

»Jeg fik billetterne, men hold da op en kamp for at få dem. Jeg har godt nok brugt mange timer på at blive afvist gang på gang,« siger han.

Men det endte så med, at I fik billetterne, I havde købt. Så er der vel ikke grund til at være så dybt forarget, som du er?

»Jeg tvivler stærkt på, at de var sendt, hvis ikke jeg var kommet igennem til en ansat på et nummer, der ikke er offentligt. Det var i hvert fald helt umuligt at komme igennem på hovednummeret,« siger Rasmus Augustesen og slutter:

»Jeg gør det i hvert fald ikke igen.«

B.T. har konfronteret Jakob H. Lund, der er administrerende direktør hos Ticketmaster for kritikken fra Rasmus Augustesen og mange andre vrede kunder.

Han forklarer, at der lige nu er rigtig mange, der igen bestiller billetter til arrangementer, og han beklager, at det betyder pres på Ticketmaster.

»Vi arbejder både helt kortsigtet med tilførsel af yderligere ressourcer og langsigtet med diverse nye service-tiltag, så vi kan bringe vores fan-service tilbage på det høje niveau, som vi normalvis har,« siger Jakob H. Lund og forventer forbedringer.

»Jeg forventer derfor, at vores serviceniveau forbedres uge for uge.«