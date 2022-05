Lyt til artiklen

Hvis man kigger på Trustpilot, ser det ikke alt for godt ud.

For Ticketmaster er i en længere periode blevet haglet ned med kritik af deres manglende kundeservice. Og det ser ikke ud til at blive bedre. For Ticketmaster har nu flere 1-stjerne-anmeldelser end 5-stjernede.

En af dem, som har været utilfreds, er Eva Trautner Beck. Hun har forsøgt at komme af med sin NorthSide-festival-billet, da hun er på barsel.

Da hun gerne ville undgå, at nogen blev snydt, ville hun gerne sælge billetten gennem Ticketmaster.

»For mig har det føltes som en uendelig lang kamp, da jeg skulle sælge mine billetter. Og det ville vi gerne gøre på den rigtige måde. Derfor gik jeg ind for at udfylde en formular på Ticketmasters hjemmeside.«

»Og der støder jeg på et problem, som er et ganske simpelt problem. For jeg har fået ny bank, siden jeg købte billetterne, og jeg skulle oplyse de gamle bankoplysninger, men jeg kan ikke huske de gamle, da de er omkring to-tre år gamle.«

Hun købte sin billet, før coronapandemien skyllede ind over landet.

Herefter forsøgte Eva Trautner Beck at ringe til Ticketmaster for at få det ordnet. Men det var nemmere sagt end gjort.

»Jeg forsøgte at ringe og skrive i flere dage. Og den person, som skulle købe dem af mig, har også ringet,« forklarer Eva Trautner Beck, der tilføjer, at hun en af dagene havde forsøgt at ringe 31 gange til Ticketmasters kundeservice.

»Endelig kom jeg igennem efter at have ventet en halv time, hvilket jeg kan forstå er i den billige ende. Her siger de så, at jeg skal ringe til banken og få de gamle oplysninger. Ellers er der intet, de kan gøre.«

Det endte med, hvad Eva Trautner Beck kalder for en alt for lang proces. Hun ville bare gerne have billetterne ud af verden på en ordentlig måde.

Hun fik ringet til banken, som fik gravet de gamle oplysninger frem. Hun sendte dem til Ticketmaster, og der kom et autosvar fra firmaet. Siden har hun ikke hørt fra dem og har stadig ikke fået noget svar.

I stedet har hun nu kontaktet NorthSide selv. NorthSide var hurtige og venlige til at svare, og nu har hun solgt billetten med accept fra dem.

En anden, som også er sur på Ticketmaster, er Morten Rosenberg. Han har ligesom Eva Trautner Beck haft problemer med deres kundeservice.

»Vi købte nogle billetter i 2019. De er koblet på en mail, som vi ikke har adgang til længere. Derfor forsøgte vi at kontakte dem, men de er umulige at få fat på.«

Og nu står Morten Rosenberg med billetter til en koncert for 1.000 kroner, som han ikke kan komme til.

Morten Rosenberg havde forsøgt at ringe syv-otte gange, men måtte se sig slået af den manglende respons.

»Man giver jo op, man har jo heller ikke hele dagen til at ringe til dem,« forklarer han.

»Vi skal have gang i kulturen igen. Industrien har brug for en god billetudbyder. Der er så mange fede ting, som jeg godt vil købe billetter til, men det tør jeg ikke. For der er mange historier om folk, der ikke får billetter eller ikke får dem refunderet.«

Lars Arent, der er leder af Forbruger Europa, som er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, er ikke i tvivl om, at mange har krav på at få pengene tilbage.

»Situationen er klokkeklar. Der er ingen tvivl om, at nogen har krav på at få deres penge tilbage. Det er ingen tvivl om, at der er flere situationer, hvor de har lovet pengene tilbage, men kunderne ikke har fået det.«

»Man er som forbruger ude på en lang og hård vej. Hvis man har lovning på penge og ikke har fået dem, så skal man klage. Det er desværre noget, man har set for nylig i forskellige brancher, at der har været forsinkelser i deres systemer. Om det har været rejser, oplevelser og så det her. Det er en ærgerlig oplevelse, som forbrugerne får.«

Administrerende direktør for Ticketmaster, Jakob Lund, forklarer over for B.T., at fordi branchen for alvor er åbnet op igen, så oplever de, at mange fans er ivrige efter at komme tilbage til live-begivenheder, og derfor oplever de også et ekstraordninært stort antal forespørgsler.

»Vi beklager meget over for fans, der oplever lange svar-tider. Og vi sætter stor pris på fans tålmodighed, mens vi arbejder på at besvare forespørgsler og generelt minimere ventetiderne,« forklarer han og fortsætter:

»Vi arbejder både helt kortsigtet med tilførsel af yderligere ressourcer og langsigtet med diverse nye service-tiltag, så vi kan bringe vores fan-service tilbage på det høje niveau, som vi normalvis har. Jeg forventer derfor, at vores serviceniveau forbedres uge for uge.«