Forslaget startede på Frederiksberg. Onsdag spredte idéen sig til København.

Og nu møder det også opbakning centralt fra Enhedslisten på Christiansborg.

»Det kan jeg godt lide. Det er fedt,« siger Enhedslistens udenrigsordfører i Folketinget, Trine Pertou Mach.

Hendes partifæller i Frederiksbergs kommunalbestyrelse foreslår, at kommunen køber »erfarne krisepsykologer« til dansk-palæstinensere på grund af Israels bombardement af Gaza.

»Selvom det er noget, der sker et andet sted i verden, så er der jo borgere, der har familie i Gaza og relation til de mennesker, der lider under den brutale krig,« siger Trine Pertou Mach.

»Det er flot at have det overskud at sige 'her er der brug for en ekstra indsats'.«

Hvad med folk, der har jødisk eller israelsk baggrund og er berørt af Hamas' terrorangreb?

»Jeg synes, det er et spørgsmål til dem, der har stiller forslaget. Det er vel, fordi man vurderer, at der er et behov for dansk-palæstinensere. Jeg kan ikke forestille mig, at det handler om at vælge nogle ud på bekostning af andre,« siger Trine Pertou Mach.

Forslaget er stillet af Enhedslistens lokalpolitikere på Frederiksberg, blandt andre Anja Lundtoft. Adspurgt, om folk med jødisk baggrund også skal have hjælp, svarer hun:

»Vi har et langt større antal borgere med palæstinensisk baggrund end israelere. Lige nu er det Gaza, der bliver tæppebombet, så der er stadig langt flere dansk-palæstinensere, der er i krise. Men hvis der er nogen, der vil foreslå støttegrupper til herboende israelere, så skal de være velkomne til det.«

Forslaget om krisepsykologer til dansk-palæstinensere har som sagt spredt sig til Københavns Kommune. Lokalpolitikere fra både Radikale Venstre og Enhedslisten er inspirerede, fortæller de til B.T.

Det er endnu uvist, om der er flertal for forslaget. Både i København og på Frederiksberg har De Konservative udtrykt modstand:

»Det er voldsomt ensidigt. Det er ikke en kommunal opgave at føre udenrigspolitik og tage parti for den ene side af konflikten ved gøre de civile ofre i Gaza til noget særligt,« siger den konservative rådmand på Frederiksberg Rådhus, Nikolaj Bøgh, for eksempel.