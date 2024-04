I næste uge fylder Bertine Engkvist 28 år, men hun har allerede fået den bedste fødselsdagsgave.

En fødselsdagsgave, der kan redde hende fra at blive lam – eller i værste tilfælde: at dø.

»På tre måneder har vi fået samlet en halv million ind til operationen. Det er overvældende og vanvittigt, og betyder, at jeg nu kan booke en tid,« siger Bertine Engkvist.

I januar fortalte den 27-årige til B.T., hvordan hun besøgte det danske sundhedsvæsen med voldsomme smerter i nakken, ufrivillige spasmer i kroppen og en altopædende bekymring for, hvad hun fejlede.

Her fik hun af danske neurologer at vide, at hun ikke fejlede noget fysisk – og blev derimod henvist til Center for Funktionelle Lidelser eller alternativt psykiatrien.

»Jeg blev sur, og er sur. I mange år er jeg kommet til min læge og sagt, at der var noget galt med min nakke. Jeg blev ikke lyttet til, men jeg vidste bare, at der var noget helt galt,« udtalte Bertine Engkvist i den forbindelse.

B.T. forelagde her Bertine Engkvists kritik med en fuldmagt over hendes journal over for Hospitalsenhed Midt, der ikke ønskede at udtale sig om konkrete patientsager:

»Hvis patienten oplever, at der er sket fejl i hendes forløb hos os, vil vi opfordre hende til at benytte muligheden for at klage, så vi kan få forløbet undersøgt til bunds,« lød det.

Med et psykiatrisk stempel fra Danmark, fulgte Bertine Engkvist i andre danske CCI-patienters fodspor og bestilte en tid hos en neurologisk klinik i Barcelona.

Her lød beskeden, at hun led af den alvorlige sygdom CCI (Craniocervical Instabilitet, red.), der er en sjælden nakkesygdom, som giver skader på hjernestammen på grund af instabilitet mellem hovedet og nakken.

Ikke mindst, at hun havde brug for en operation i nakken. At hun uden den, kunne risikere at blive lam eller i værste tilfælde dø, såfremt hendes hvirvler i nakken går af led.

Derfor startede Bertine Engkvist i fællesskab med sin mor og tre søstre indsamlingen 'Bertines kamp', som nu næsten er i mål.

Inden Bertine Engkvist blev syg, dansede hun med sine veninder. Nu ligger hun bundet til sengen 23 timer i døgnet. Foto: Privat Vis mere Inden Bertine Engkvist blev syg, dansede hun med sine veninder. Nu ligger hun bundet til sengen 23 timer i døgnet. Foto: Privat

Familien har indsamlet 500.000 kroner på tre måneder, og mangler nu kun de sidste omkostninger til genoptræning og et seksmåneders tjek efter operationen.

»Vi venter bare på at få en dato for operationen, men er i fuld gang. Forhåbentlig kan jeg få den foretaget på denne side af sommerferien. Det er helt vildt,« siger hun.

Da B.T. talte med Bertine Engkvist i januar, havde hun det rigtig dårligt. Lå i sin seng nærmest alle døgnets timer, og fik besøg af hjemmeplejen flere gange dagligt.

Det er siden kun blevet værre, fortæller hun.

Hun har stort set mistet førligheden i sin venstre hånd. Har »mange flere« migræner end før. Kan ikke mærke sin blære. Har synsproblemer og koncentrationsbesvær – og så er hendes hjerterytme forværret.

For et par måneder siden tog hun sin nakkekrave på, hvis hun skulle lufte sin hund i sin elektriske kørestol. Nu tager hun den sjældent af.

»Operationen er et voldsomt indgreb, men alt er bedre, end hvordan jeg har det nu. Den kan først og fremmest bremse sygdomsudviklingen, og så drømmer jeg om at kunne være ung og spontan med mine veninder igen,« siger Bertine Engkvist og fortsætter:

»At kunne klare mig selv, og ikke at være bange for at dø.«

Du kan læse mere om indsamlingen her.