Det er ikke kun store internationale kæder som McDonalds og Espresso House, der beskyldes for ikke at tage imod 1000-kronesedler.

Det gælder også en af kommunerne lige nordvest for København.

Gladsaxe Kommune er nemlig en af i alt 21 virksomheder, der har fået en orientering fra Forbrugerombudsmanden om, at der er klaget over, at kunder ikke har kunnet betale med 1000-kronesedler.

'Kontantreglen har til formål at hindre diskrimination af kontantkunder, og der må derfor ikke opstilles betalingshindringer, der alene gælder for kontantkunderne', skriver Forbrugerombudsmanden blandt andet i brevet, der kan læses her i sin fulde længde.

Sagen kort 30. november sidste år offentliggjorde Nationalbanken, at 1000-kronesedlerne bliver ugyldige efter 31. maj 2025.

Det har gjort at rigtig mange de seneste måneder har forsøgt at komme af med de 1000-kronesedler, de har haft liggende.

Problemet er, at virksomheder som udgangspunkt ikke må sige nej til betalinger med nogen kontante beløb i perioden 06 til 22. Det står i kontantloven. Se her, hvornår der er undtagelser.

Det er Bagsværd Svømmehal i Gladsaxe Kommune, der har afvist 1000-kroneseddel.

Efter B.T.s henvendelse slår vicedirektør i Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommune, Ingelise Damm, fast, at det nu er indskærpet, at kontantreglerne skal overholdes.

»Vi har ikke så mange byttepenge liggende i svømmehallerne af sikkerhedsmæssige grunde,« siger vicedirektøren og tilføjer:

»Men vi skal naturligvis overholde reglerne, og jeg har bedt idrætsanlæggene om at se på, hvordan vi bedst gør det fremadrettet.«

Skilt ved grænsen mellem København og Gladsaxe Kommune. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix Vis mere Skilt ved grænsen mellem København og Gladsaxe Kommune. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Også McDonalds, DSB, Rema 1000, Netto, Lidl, Kvickly, Normal og Harald Nyborg har slået fast, at de frem over tager imod 1000-kronesedler, ind til de er afskaffet 31. maj 2025.

Og nu er det altså en kommune, der kommer med en melding om at stramme op, når det gælder 1000-kronesedler.