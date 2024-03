Debatten om betaling med 1000-kronesedler fortsætter igen for fuld drøn.

Nu viser det sig, at den gigantiske burgerkæde McDonalds har afvist at tage imod 1000-kronesedler, selv om det er i strid med loven.

Selskabet McDonalds Danmark, der har det formelle navn Food Folk Danmark ApS, er en af de 21 virksomheder, der forrige fredag fik et brev fra Forbrugerombudsmanden.

Her står, at kunder har klaget over, at der ikke blev taget imod 1000-kronesedler.

Sagen kort 30. november sidste år offentliggjorde Nationalbanken, at 1000-kronesedlerne bliver ugyldige efter 31. maj 2025.

Det har gjort at rigtig mange de seneste måneder har forsøgt at komme af med de 1000-kronesedler, de har haft liggende.

Problemet er, at virksomheder som udgangspunkt ikke må sige nej til betalinger med nogen kontante beløb i perioden 06 til 22. Det står i kontantloven. Se her, hvornår der er undtagelser.

I brevet bliver det slået fast, at det ikke er lovligt at afvise betaling med 1000-kroneseddel, fordi der mangler byttepenge.

'Kontantreglen har til formål at hindre diskrimination af kontantkunder, og der må derfor ikke opstilles betalingshindringer, der alene gælder for kontantkunderne', skriver Forbrugerombudsmanden og tilføjer:

'Reglen kan således ikke omgås ved at undlade at have byttepenge eller ved at opsætte skilte om, at der ikke modtages betaling med kontanter'.

McDonalds: Strammer op

Efter B.T. har rettet henvendelse til McDonalds i Danmark om brevet fra Forbrugerombudsmanden, har fastfoodkæden skrevet ud til landets restauranter, at det er i strid med loven at afvise betaling med 1000-kronesedler.

»Vi har indskærpet over for alle restauranterne, at de skal følge kontantloven,« skriver Fannie Pramming, der er kommunikationschef hos McDonalds, i en mail til B.T.

B.T. afdækker i disse dage, hvilke 21 ret så forskellige virksomheder, der har fået påtale fra Forbrugerombudsmanden om, at kunder har klaget over, at der ikke tages imod 1000-kronesedler.

Det er allerede kommet frem, at DSB har afvist 1000-kronesedler.

»Det er en fejl, og det beklager vi. Folk skal naturligvis kunne betale med kontanter,« sagde Martin Zunda, der er direktør i DSB Service & Retail A/S, i går til B.T.

Der ud over har Matthias Bryhl-Jørgensen, Tom Christensen og Claus Meyer fortalt, hvordan de i supermarkederne Rema 1000 og Lidl blev bedt om at handle for særligt høje beløb for at kunne betale med 1000-kronesedler.

Og Heidi Nielsen fik besked om, at de slet ikke kunne betale med 1000-kroneseddel i et af Kvicklys supermarkeder.